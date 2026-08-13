Según el ejecutivo, un uso bien orientado de la IA podría impactar en 1% del PBI, de acuerdo con estimaciones del Ceplan. (Foto: Difusión)
Según el ejecutivo, un uso bien orientado de la IA podría impactar en 1% del PBI, de acuerdo con estimaciones del Ceplan. (Foto: Difusión)
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Edgar Velito
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La unidad de computación en la nube de Amazon, Amazon Web Services (AWS), mantiene el liderazgo del mercado peruano de infraestructura como servicio (IaaS), con un crecimiento interanual de 17.3%, según la última medición disponible del IDC Semiannual Public Cloud Services Tracker, correspondiente al segundo semestre del 2025. La compañía, que en julio cumplió cinco años desde la apertura de su oficina física en Lima, sostiene que su meta es consolidar al Perú como líder de Inteligencia Artificial (IA) en la región andina, un objetivo que se apoyará en la nueva región AWS Sudamérica, que operará desde Chile ¿Cuándo?

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