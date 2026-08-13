Joel Vera, country manager de AWS para Perú, Ecuador y Bolivia, señaló a Gestión que la compañía busca “democratizar” la adopción de la IA en las empresas, tal como lo hizo con la nube hace dos décadas, y que ese fue el planteamiento con el que llegó al país. “Desde que abrimos la oficina en 2021 trajimos la convicción de que el Perú no sea un observador, sino que lidere esta próxima ola”, indicó el ejecutivo.

El cambio de fase más visible —sostuvo— es el salto de las empresas locales desde los pilotos o experimentación de inteligencia artificial hacia la implementaciones en producción.

Joel Vera, country manager de AWS para Perú, Ecuador y Bolivia.

Créditos por WhatsApp y bodegas fotografiadas: la IA de AWS que ya factura en Perú

Entre los casos que marcaron el semestre figura Mibanco, del Grupo Credicorp, que construyó un neobanco de microfinanzas sobre WhatsApp usando Amazon Bedrock y agentes de inteligencia artificial. Según el ejecutivo, la iniciativa elevó en 25% la generación de leads (clientes potenciales), un efecto equivalente al de dos agencias físicas, y el 98% de los clientes de esa entidad opera por ese canal.

“Todo lo que pasa detrás del proceso son agentes que evalúan a la persona, establecen los parámetros de productos como los préstamos y ejecutan el crédito”, explicó. Las personas intervienen solo en los casos de excepción que el propio agente escala (lo deriva).

Otro caso es el grupo AJE, que emplea modelos multimodales sobre Bedrock para analizar fotografías de puntos de venta, identificar el posicionamiento de sus productos y recomendar acciones a los bodegueros para mejorar su rotación e ingresos.

A ellos se suma Blue Space (antes Blue Ocean), una empresa peruana nativa digital que desarrolló una solución de escritorios virtuales personalizada por industria —BPO (Business Processing Outsourcing) y salud, entre otras— y que corre sobre AWS.

Vera precisó que el cambio de fase es generalizado: seis de cada diez empresas peruanas ya tienen una implementación activa de IA y el 98% planea aumentar su inversión, mientras que el 88% espera un retorno positivo este año, según el CIO Playbook 2026.

Entre los casos que marcaron el semestre figura Mibanco, del Grupo Credicorp, que construyó un neobanco de microfinanzas sobre WhatsApp usando Amazon Bedrock y agentes de inteligencia artificial.

La IA moverá US$ 1,800 millones en el Perú y triplicará su tamaño al 2029

Las proyecciones que maneja la compañía dan cuenta de la escala del negocio. En los próximos cuatro años (contados desde el 2025), el mercado peruano de infraestructura y plataforma como servicio alcanzaría los US$ 1,500 millones, mientras que el de inteligencia artificial llegaría a US$ 1,800 millones. Ello implica que el primero se duplicará y el segundo se triplicará hacia el 2029.

Por industrias, el sector de servicios financieros invertirá este año unos US$ 365 millones en inteligencia artificial, la misma cifra que alcanzaría el sector salud recién en el 2029.

En el plano global, AWS reportó ingresos por US$ 37,600 millones en el primer trimestre del 2026, un crecimiento interanual del 28%. Su capa de IA generativa —Amazon Bedrock— , crece 60% trimestre a trimestre. Si bien la compañía no divulga cifras locales, el ejecutivo indicó que la proyección de este año para el Perú es sostener un crecimiento de doble dígito.

“Mi expectativa es que el país se alinee al crecimiento acelerado que tiene AWS a nivel global. Estamos en un estadío temprano todavía (…) Tenemos una capacidad muy grande para seguir acelerando”, apuntó.

AWS pone más de US$ 4,000 millones en Chile: ¿Qué gana el Perú con esa apuesta?

Sobre infraestructura, Vera confirmó que la región AWS Sudamérica, ubicada físicamente en Chile, entrará en operación a fines de este año, tal como estaba planificado, y que su “nombre es intencional” porque busca servir a los países del entorno, incluido el Perú.

“Como parte de su compromiso a largo plazo, Amazon planea invertir más de US$ 4,000 millones en Chile durante los próximos 15 años para apoyar la construcción, conexión, operación y mantenimiento de sus centros de datos (…) La nueva región permitirá a desarrolladores, startups, empresas y organizaciones de sectores como finanzas, retail, educación y gobierno ejecutar sus aplicaciones desde los data centers locales”, anunció la compañía.

En el país, AWS opera desde el 2023 una Local Zone en Lima, hoy utilizada por clientes de los sectores financiero, salud y entretenimiento para reducir la latencia. Consultado sobre la apertura de nuevas zonas, el ejecutivo señaló que la evaluación es permanente. “Estamos constantemente evaluando las necesidades de nuestros clientes y actuando de acuerdo a ellas”, apuntó.

Desde fines del 2024, además, la operación peruana atiende también a Ecuador y Bolivia, tras el anuncio hecho en el re:Invent (conferencia anual de AWS) de ese año.

Más datos sobre AWS Perú

Trayectoria. El ejecutivo lleva más de siete años en AWS y participó en la apertura de la operación peruana, inicialmente desde Chile, antes de que se instalara la oficina física en Lima en el 2021.

El ejecutivo lleva más de siete años en AWS y participó en la apertura de la operación peruana, inicialmente desde Chile, antes de que se instalara la oficina física en Lima en el 2021. Operación. El crecimiento de AWS en Perú se apoya en clientes de sectores como servicios financieros, salud, consumo masivo, retail y entretenimiento, además de startups y nativos digitales.

El crecimiento de AWS en Perú se apoya en clientes de sectores como servicios financieros, salud, consumo masivo, retail y entretenimiento, además de startups y nativos digitales. Servicios. Desde el 2021 la compañía acercó al país servicios como Amazon Connect y Outposts, a los que en el 2023 se sumaron la Local Zone, CloudFront y Direct Connect.

Desde el 2021 la compañía acercó al país servicios como Amazon Connect y Outposts, a los que en el 2023 se sumaron la Local Zone, CloudFront y Direct Connect. Talento. A través del programa Entrena Perú, la compañía busca impactar a 250,000 peruanos con conocimientos en IA y computación en la nube. En esa línea lanzó, junto a la Fundación Eduardo y Mirtha Añaños, la iniciativa Emprende Club, que ofrece gratuitamente una IA entrenada para apoyar a emprendedores peruanos.

A través del programa Entrena Perú, la compañía busca impactar a 250,000 peruanos con conocimientos en IA y computación en la nube. En esa línea lanzó, junto a la Fundación Eduardo y Mirtha Añaños, la iniciativa Emprende Club, que ofrece gratuitamente una IA entrenada para apoyar a emprendedores peruanos. Clientes regionales. El ejecutivo mencionó que buena parte de su cartera local opera también fuera del país, como Credicorp, Belcorp, el grupo AJE y Ransa. El grupo AJE, por ejemplo, emplea además la región de AWS en Singapur para sus operaciones en Asia y Medio Oriente.