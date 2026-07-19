IA también irrumpe en rubro automotriz. (Foto: iStock)
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Mayumi García
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Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), la venta de vehículos livianos nuevos alcanzó un récord histórico entre enero y mayo de este año; ello, tras comercializarse 102,454 unidades, el mayor volumen para dicho periodo desde que se tiene registro. Así, el dinamismo de dicha industria se mantendría en los siguientes meses, apalancado en un relevante interés de los peruanos por la adquisición de este tipo de activos; adelantó un estudio de Tendencias y expectativas del rubro automotriz, elaborado por Impronta Research.

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