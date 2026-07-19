De acuerdo al análisis, existe un 41% de peruanos que planea comprar un auto entre el 2026 y 2027, principalmente, varones de entre 26 a 55 años de Lima y ciudades del norte y sur del país. A la vez, hay un 46% que asegura tener este objetivo dentro de sus planes, pese a no programarlo de momento y, finalmente, un 13% al que no le interesa adquirir este bien.

En torno a los consumidores interesados, en su mayoría, las preferencias se orientan a camionetas pickup, vehículos tipo sedán o SUV y station wagon, con proyección de uso propio, preferentemente, seguido de una minoría que apunta a utilizarlo como servicio de transporte para terceros.

“Estamos frente a un mercado mucho más dinámico que el 2025, con más marcas y mejores promociones; además de una recuperación de la confianza. Ahora la preferencia por un tipo u otro se ajusta a la necesidad; en provincias la pickup es una herramienta de trabajo, pero en Lima una SUV privilegia comodidad, seguridad y uso familiar”, expresó César Antúnez de Mayolo, especialista del rubro y también colaborador de este estudio.

Por su parte, José Oropeza, socio director de Impronta Research, consideró que la potencial adquisición de vehículos responde a un sentido de reposición antes que a la presencia de nuevos compradores en el mercado. Esto, según dijo, se debe a un parque automotor envejecido que empuja al cambio de unidad(43% de autos con una antigüedad mayor a 3 años), aún cuando advirtió que la incertidumbre generada por el periodo electoral habría impactado en la intención de compra de un 30% de los probables compradores.

“Esto sucede sobre todo en Lima y el sur del Perú, donde sus habitantes están más expuestos a la volatilidad macro y de tipo de cambio, con compradores más informados y sensibles al clima político. Los frenos visibles son las tasas altas, además de una alta informalidad laboral (dificulta calificar) y una cultura financiera conservadora”, refirió Oropeza.

Dichos aspectos cobran mayor importancia, teniendo en cuenta que para un 56% de peruanos la principal opción de financiamiento de un vehículo son los ahorros propios y solo un 28% considera el crédito vehicular. “Recordemos que la penetración bancaria en el Perú es baja”, resaltó Antúnez de Mayolo.

IA como recurso para informarse de autos

El estudio de Impronta Research adelanta que actualmente un 46% de peruanos se encuentra en búsqueda activa de un auto, siendo que adicional a las tradicionales concesionarias, las herramientas que hoy ofrece el mundo digital permite la exploración en redes sociales, web de la marca y buscadores de google. A ello, se suma la inteligencia artificial (IA), la cual cada vez gana mayor valor en el rubro al momento de obtener información.

De hecho, el análisis indica que cinco de cada 10 consumidores usa herramientas de IA como Chat GPT y Copilot para asesorarse y conocer más de su compra. “Además, otras plataformas también muy utilizadas para este tipo de consultas son Gemini, Claude y Perplexity. La IA es muy eficiente porque permite comparar precios, equipamiento, consumo, seguridad y costos de mantenimiento en pocos minutos, pero hay que saber qué preguntar”, explicó Antúnez de Mayolo.

Con un consumidor digital que busca reducir la incertidumbre antes de visitar un concesionario, el especialista sostuvo que el siguiente paso de la IA es transitar de informar a recomendar, dado que cuando pueda integrar presupuesto, financiamiento, necesidades familiares y disponibilidad de inventario, influirá mucho más en la decisión final. En este camino, es necesario que las marcas integren a la IA al proceso comercial a fin de recomendar modelos, responder consultas, precalificar clientes y acelerar la conversión de ventas.

“Los equipos de marketing de las automotrices deben enfocarse en generar y difundir buenas recomendaciones de sus clientes, que es lo que más importa a la IA”, agregó.

A su turno, Oropeza coincidió en que en la actualidad la entrada a la categoría es digital; sin embargo, la concesionaria es el punto de mayor influencia en la decisión final. “Ocho de cada 10 investiga online antes de visitar una concesionaria y siete de cada 10 necesitan ver el auto antes de cotizar. En conclusión, la gestión es híbrida; digital para informarse y presencial para cerrar”, añadió.

Ficha técnica

Técnica: Cuantitativa.

Cuantitativa. Metodología: Encuestas vía paneles online con duración de 10 minutos.

Encuestas vía paneles online con duración de 10 minutos. Perfil: Hombres y Mujeres, NSE A, B, C y D; 18 años a más.

Hombres y Mujeres, NSE A, B, C y D; 18 años a más. Zonas: Nacional (Lima y principales ciudades del Norte, Sur, Centro y Oriente).

Nacional (Lima y principales ciudades del Norte, Sur, Centro y Oriente). Muestra: 1,000encuestas.

1,000encuestas. Margen de error: +/-3.1%.

+/-3.1%. Nivel de confianza: 95%.

95%. Periodo: Marzo- Abril 2026.