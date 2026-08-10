AFP Integra presentó ante la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) una solicitud que, de ser aprobada, le permitiría incorporar un nuevo producto a su cartera.

Dicho pedido se da bajo el nuevo marco establecido por la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

Según comunicó la empresa a sus afiliados, la aprobación le permitiría “pasar de ser una AFP a una empresa de seguros y pensiones” y ampliar su portafolio de productos más allá de la jubilación.

La propuesta apunta a incorporar las llamadas rentas particulares dentro de la oferta de Integra. Para ello, la administradora ya presentó la solicitud correspondiente ante la SBS, aunque la operación todavía se encuentra en proceso de evaluación.

AFP Integra sostiene que esta evolución responde a una estrategia de largo plazo orientada a ofrecer soluciones financieras más integrales a sus clientes.

Sin embargo, la administradora precisó que este eventual cambio no significa dejar de operar como gestora de fondos de pensiones.

La compañía señaló que las cuentas individuales de capitalización, la administración de los fondos previsionales y la atención a sus clientes continuarán con normalidad.

Licitaciones

AFP Integra, perteneciente al Grupo Sura, inició operaciones en el Perú en 1993, en los primeros años de funcionamiento del Sistema Privado de Pensiones.

Desde la implementación de las licitaciones de nuevos afiliados en 2013, la gestora ha ganado tres procesos: el primero, realizado en 2012 para el periodo 2013-2014, cuando se adjudicó a los nuevos afiliados que ingresaron al Sistema Privado de Pensiones; posteriormente ganó la cuarta licitación, en 2018, para el periodo 2019-2020; y la quinta licitación, en 2020, para el periodo 2021-2022.