Pescados Capitales busca cruzar fronteras entre el 2027 y 2028. (Foto: Civitano).
Pescados Capitales busca cruzar fronteras entre el 2027 y 2028. (Foto: Civitano).
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Josimar Cóndor
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La actividad de restaurantes mantiene su dinamismo en el Perú. A mayo de 2026, creció 5.58%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), impulsada por expansión de locales, ferias gastronómicas y turismo interno. En ese entorno de consumo fuera del hogar al alza, los grupos gastronómicos con respaldo corporativo aceleran su plan de crecimiento. Es el caso de Grupo Civitano, controlado por Grupo Wiese, que opera las marcas La Nacional y Pescados Capitales en Perú, además de Santa Brasa y El Gaucho en Chile. Conozca los detalles de su plan de expansión y el desarrollo de nuevos conceptos.

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