Stefano Susffalich, CEO de Grupo Civitano, señaló que el primer semestre de 2026 crecieron en un dígito en Perú con sus dos marcas (Pescados Capitales y La Nacional), en línea con el presupuesto, con impulso de nuevas propuestas en la carta, experiencias de consumo (cenas maridajes) y eventos (masterclasses y otros).

El ejecutivo explicó que el momento de crecimiento es impulsado también por la expansión física: en marzo abrieron La Nacional en avenida La Mar (Miraflores). En los siguientes días, inaugurarán La Nacional en MegaPlaza Independencia, con su primer local de formato híbrido (salón y zona “to go” o para llevar).

Con esas aperturas, La Nacional cerrará 2026 con seis locales en Lima; mientras que Pescados Capitales se mantiene con dos en Perú y uno en Santiago de Chile. En total, Civitano supervisará 18 restaurantes propios entre ambos países (10 en Chile) y gerencia otros 25 locales de siete marcas de terceros.

Stefano Susffalich, CEO de Grupo Civitano. (Foto: Civitano).

“Si agregas tanto los propios como las marcas de terceros, estamos con un portafolio de marcas con 40 locales que estamos supervisando”, resumió.

Por lo pronto, Susffalich afirmó que aún hay espacio para crecer en Lima con La Nacional, a un ritmo de uno o dos locales por año, antes de saltar a provincias. “Como todavía hay oportunidades de ubicaciones en Lima, primero vamos a tomar esas, antes de ir a provincias, porque sabemos lo que significa supervisar una operación en otras zonas del país”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Civitano reconfigura oferta gastronómica ante menor demanda

Santa Brasa crece en Chile y Pescados Capitales en ruta al exterior

En Chile, Civitano opera ocho locales de Santa Brasa, uno de Pescados Capitales y uno de El Gaucho (carnes), en Viña del Mar. En ese país, el modelo de negocio suma un componente industrial: una planta de procesamiento de carnes y almacenamiento de frío.

“Yo les hago el servicio de producción de las carnes a los principales supermercados de Chile. Yo les hago su marca propia a Walmart”, destacó Susffalich.

La expansión en Chile seguirá: entre octubre y noviembre abrirán Santa Brasa en Mallplaza Norte, en Santiago. Además, operadores chilenos les han ofrecido cinco ubicaciones estratégicas en regiones.

Para Pescados Capitales, la expansión apunta al exterior. “Vemos crecimiento más en aguas internacionales. Nos están llegando unas propuestas de aperturas en la región, en Norteamérica, inclusive algunos países de Europa”, anotó el ejecutivo.

Operaciones en Miami y Madrid están sobre la mesa, junto con dos países de América Latina. “Creería que en el lapso 2027-2028 podría ser algo que podríamos concretar”, manifestó.

El negocio de gerenciamiento y producción para terceros: ven ampliación de taller

Una línea de negocio de Civitano que despegó el último año es el gerenciamiento de restaurantes de terceros y la producción centralizada. En su taller en Chacarilla, Civitano elabora productos para sus locales y para otras marcas (hamburguesas, por ejemplo).

“Esa línea de negocio, hasta antes de un año, era un décimo lo que es el día de hoy. Ha crecido exponencialmente”, resaltó Susffalich.

Actualmente, el taller opera hoy al 70% de capacidad y evalúan una nueva ubicación en uno o dos años. “(Las marcas) nos están visualizando como un operador gastronómico multivariable. Tenemos los protocolos, procedimientos, formatos ya súper desarrollados, establecidos, y ese know-how. Les sale mucho más rentable hacerlo con nosotros”, explicó.

Ahora, negocian con dos nuevos clientes para el negocio de gerenciamiento, entre los cuales están restaurantes y minicadenas gastronómicas.

LEA TAMBIÉN: Perú laboral se mueve en el sector servicios: estos son los rubros más exitosos

Proyecciones: altas temperaturas y ¿nuevos formatos?

Los eventos como proyección de partidos del Mundial de Fútbol 2026 y la disposición de terrazas en los locales favorecieron a Pescados Capitales. Asimismo, las altas temperaturas por el fenómeno de El Niño apoyan a esta marca especializada en comida marina.

“Es una marca que se favorece cuando hay sol… estamos viendo muy positivamente el incremento en el tráfico del salón”, comentó Susffalich.

Para el cierre de 2026, la meta es sostener el crecimiento de un dígito en Perú, apalancado en iniciativas de experiencia y aperturas, mientras contemplan el desarrollo de un nuevo concepto.

Al respecto, el ejecutivo mencionó que siempre están atentos a la oportunidad de compra de marcas o desarrollo de conceptos propios; y reveló que evalúan el codesarrollo de una nueva marca con un chef reconocido.

“Sería un tipo de codesarrollo, o incluso un desarrollo. El formato de cómo será esta alianza está delimitado, pero no está todavía del todo cerrado. Pero sí, vamos a revisar la propuesta que trae”, apuntó.

Consultado por la oportunidad de incursionar en algún concepto de fusión más allá de la cocina criolla y marina que ya desarrollan, reconoció que hay muchas alternativas y también marcas que se ponen de moda, pero a la vez mayor competencia. En ese sentido, remarcó la importancia de la investigación previa, desarrollo, pruebas y análisis de mercado

“Queremos estar seguros de poder recorrer todo ese circuito antes de lanzarnos con una nueva marca”, concluyó.