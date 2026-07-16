Ernesto De Olazával, cofundador y CEO de Comunal , manifestó que al cierre de este año, serán 7,500 m2 los que la empresa habrá sumado en total, considerándose los 4,000 m2 que involucró su reciente sede de nueve pisos en San Borja; ampliaciones en dos de sus operaciones de Miraflores y una próxima sucursal en la urbanización Chacarilla del Estanque (San Borja).

“Siempre buscamos espacios en San Borja, pues es una zona bastante estratégica como punto medio entre los hubs empresariales de Surco y el integrado por San Isidro y San Borja. Entonces, tras iniciar operaciones en enero de este primer edificio (avenida Aviación), hoy estamos apostando por este otro de 1,500 m2 en Chacarilla”, expresó el ejecutivo.

La apertura de esta nueva sede está planificada para setiembre próximo, con lo que la compañía alcanzaría, en Perú, los 17 inmuebles orientados a la oferta de espacios flexibles para medianas y grandes empresas. Actualmente, con un 85% de ocupación, la firma explora nuevos puntos de operación.

“Estamos ya en negociaciones para nuevas ubicaciones, pero los anuncios serían para aperturas el próximo año. Por lo general, nos enfocamos en zonas donde ya existe demanda de oficinas, como Miraflores y San Isidro, y luego nos expandimos en anillos, como San Borja, Magdalena, Chacarilla. Un siguiente anillo es la de Surco, Barranco. En estos distritos se encuentran nuestras prioridades de expansión”, remarcó De Olazával.

La oferta de la empresa hoy se ha consolidado en la capital del país; sin embargo, no se descarta que a largo plazo también puedan ampliar su cobertura a alguna ciudad del interior, sujeto a acuerdos favorables entre la compañía y los propietarios de los inmuebles. “Nunca descartamos provincia, siempre lo estamos hablando. El reto es tener una buena sociedad con el propietario, en una zona que ofrezca los servicicios ideales alrededor de una oficina”, agregó.

De Olazával afirmó que ante la carencia de centros empresariales en provincias, una buena alternativa de desarrollo de coworking son los centros comerciales; ello, en la medida que son puntos de encuentro de ciudades con alto potencial como Chiclayo, Piura, Trujillo, Cusco o Arequipa.

Comunal sumó 4,000 m2 en San Borja a inicios de año. (Foto: Comunal)

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El nacimiento de Comunal Workcafe

Este año, Comunal también apostó por su primer Workcafe, en el primer piso del Edificio Leuro, en Miraflores. La propuesta integra una cafetería de especialidad (Neira Café Lab) con las herramientas de productividad de una oficina (internet, cabinas privadas para llamadas, salas de reuniones, entre otros).

“Hay un grupo de personas que les gusta trabajar en cafeterías, en un espacio mucho más vivo, con puerta a calle y con servicios que le permitan ser productivos. Nosotros con Neira Café hemos sumado los dos conceptos y nos está yendo súper bien estas primeras semanas. Hay gente que trabaja en este lugar cierta cantidad de días a la semana, otros que van todos los días y distintos perfiles de usuarios”, explicó.

El ejecutivo sostuvo que tras ser un concepto nuevo en el país, pero con experiencia interesante en México, Estados Unidos y Europa, se aguarda el performance que tenga la propuesta en los siguientes meses para apostar por nuevos puntos en Lima.

Workcafe se encuentra en el primer piso del Edificio Leuro, en Miraflores. (Foto: Comunal)

Expansión en México y el papel de Wiese

Adicional a la operación peruana, Comunal también tiene presencia en México, específicamente, en su capital Ciudad de México. En este mercado, la peruana cuenta con un portafolio total de 7,000 m2, distribuido en tres puntos ubicaciones.

“Ciudad de México tiene el mercado más grande de oficinas en toda Latinoamérica, con competidores globales y locales muy fuertes. No obstante, al ser un país vecino de Estados Unidos, existe mucho corporativo y el mercado es muy amplio y atractivo para todos los operadores”, destacó De Olazával.

Con un 90% de su oferta ocupada en dicho país, Comunal califica a esta operación como saludable, lo que lo impulsa la apertura de nuevas ubicaciones, posiblemente, el próximo año, siempre con prioridad en Ciudad de México.

“Hoy, Comunal está en un muy buen momento de salud financiera. No tenemos ninguna presión de crecimiento más allá de seguir fortaleciendo la propuesta de valor, ajustado a una demanda natural de gente que cada vez busca más estos espacios flexibles”, refirió el representante.

Actualmente, un aval importante de Comunal es Grupo Wiese, el cual — con más del 50% de acciones— se encuentra dentro de la compañía desde el 2018.

“Es un socio estratégico, dado que es una familia con una trayectoria y buena reputación en el país. Entonces, cuando tienes una compañía como Comunal que trabaja con empresas grandes y transnacionales que colocan a sus colaboradores en nuestros espacios, se requiere un respaldo y una garantía, claro, más allá de nuestro track record positivo. Pero, claramente tener un socio como Grupo Wiese contribuye a dar seguridad a tus clientes”, finalizó.