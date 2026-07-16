Comunal se expande en San Borja. (Foto: Comunal)
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Mayumi García
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La peruana Comunal, dedicada a la oferta de coworking y espacios laborales flexibles, ha concluido un exitoso primer semestre, con crecimientos a doble dígito impulsado, principalmente, por aperturas en su operación local. Así, la firma, que tiene dentro de su accionarado a Grupo Wiese, apunta a seguir engrosando su cartera de cerca de 35,000 metros cuadrados (m2) con nuevos puntos en sitios claves y tops de la capital.

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