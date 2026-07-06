Martín Silva, Senior Vicepresidente de IWG para Sudamérica, detalló que la compañía cerró el 2025 con 20 centros y hoy tiene confirmados 30 para el cierre de este año, lo que equivale a un crecimiento del 50% en cantidad de ubicaciones.

“Para el 2027, teniendo en cuenta lo que falta firmar y la proyección para el año que viene, lo deberíamos terminar en 50 centros”, afirmó el ejecutivo a Gestión.

Martin Silva, senior vicepresidente South America at IWG.

IWG Perú y su estrategía que va más allá de zonas corporativas tradicionales

Uno de los hitos del año fue la apertura de su primera sede en Arequipa el mes pasado. “Somos una de las primeras compañías multinacionales de espacios flexibles que está haciendo cobertura en ciudades secundarias”, sostuvo Silva, quien señaló que operadores internacionales como WeWork u otras no están enfocando ese segmento pese a que el trabajo híbrido impulsa a las empresas a captar talento fuera de las capitales.

“Hoy, gracias al trabajo híbrido, las compañías están buscando mucho talento en ciudades secundarias”, explicó. “Permite acceso a personas que antes no podían trabajar para una multinacional porque no estaban en Lima (...) y hay una ventaja muy fuerte en términos de costos, porque el costo de vida es menor”.

La estrategia también se replica dentro de Lima, con un alejamiento del foco corporativo histórico de San Isidro y Miraflores. La firma abrió sedes en Magdalena y en el centro comercial Real Plaza Puruchuco (Ate), además opera en la torre Sky 5 en Lince.

Entre las aperturas del primer semestre figuran una sede en Magdalena, otra en Av. Conquistadores (San Isidro) y un piso adicional en el edificio Protecta, en Surquillo. “Nos estamos acercando más a lugares residenciales y no tan corporativos”, explicó Silva.

La lógica detrás de la diversificación apunta a reducir los tiempos de traslado de los trabajadores, un factor crítico en una ciudad con la congestión vehicular de Lima. “En ocho horas de trabajo hay tres que estás viajando. La verdad que es muy importante ese ahorro”, apuntó el ejecutivo.

La ocupación promedio de IWG en Perú se ubica hoy por encima del 80%, un nivel que la compañía considera saludable para espacios flexibles.

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Coworking: IWG va por 30,000 m2 al cierre del 2026

La ocupación promedio de IWG en Perú se ubica hoy por encima del 80%, un nivel que la compañía considera saludable para espacios flexibles. “Tienes un porcentaje que siempre está disponible para los clientes temporarios”, precisó Silva. En facturación, el primer trimestre del año marcó un alza del 35% frente al cierre anterior.

En cuanto a inventario, la firma opera actualmente alrededor de 24,000 m2 y proyecta cerrar el año en torno a los 30,000 m2 de oficinas. En participación de mercado, IWG estima alcanzar entre 20% y 22%, y aspira a ubicarse como segundo operador hacia el cierre de 2026 e inicio de 2027.

El 60% de su cartera de clientes es corporativo, mientras que el 40% restante se distribuye entre pequeñas y medianas empresas y profesionales independientes. Entre los rubros atendidos figuran telecomunicaciones, minería, petróleo, agencias de publicidad y de viajes, con una composición que varía según la ubicación de cada sede. “Depende mucho del sector en donde está la ubicación”, indicó Silva, quien detalló que en la zona de Surco predominan empresas de minería y petróleo, mientras que en San Isidro y Miraflores se concentran multinacionales de gran tamaño orientadas a servicios.

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IWG traerá OpenOffice al Perú y mantiene en pausa su marca de lujo

IWG opera en Perú con tres marcas —Regus, Spaces y HQ—, esta última incorporada el año pasado. La compañía prevé sumar una o dos sedes de OpenOffice, su formato para espacios más pequeños, hacia el cuarto trimestre de este año.

La marca premium N°18, ya inaugurada en Montevideo (Uruguay), no está por ahora dentro de los planes para Lima, a la espera de un socio estratégico dispuesto a asumir un nivel de inversión distinto. “Es una marca del segmento más premium y estamos buscando un socio estratégico, porque la inversión es distinta”, explicó.

A nivel global, el grupo opera 18 marcas y mantiene una red de 5,000 centros en el mundo, lo que facilita el aterrizaje de corporaciones con contratos globales.

El ejecutivo agregó que estas empresas pueden anexar una sede sin renegociar condiciones legales y trasladar contratos entre países en caso de reestructuraciones, un esquema que la firma denomina clearing. “Va a llegar a Lima y va a tener la misma categoría, la misma seguridad y el servicio que puede tener en Buenos Aires, en Santiago de Chile o en Nueva York”, apuntó.

De cara al cierre del año, las aperturas pendientes se ubicarían en Surco, Miraflores y San Isidro, además de una sede denominada Céntrica, que está cerca a Puruchuco. La compañía mantiene activa la búsqueda de oportunidades en ciudades secundarias, aunque sin confirmaciones por el momento.

Sobre la llegada de nuevos competidores al mercado peruano, —el caso de Company Hero— Silva se mostró confiado: “Al ser el líder global, que haya más competencia nos ayuda, porque lo que termina generando es hacer crecer la categoría”.

DATO CLAVE.

Modelo. IWG combina centros propios con un esquema de management agreement: de las 30 sedes que tendrá al cierre del año, el 40% es propio y el 60% opera bajo este formato, en el que un socio aporta el inmueble y el capital mientras la multinacional cobra un fee por la operación. Según Silva, este modelo deja al propietario entre 30% y 40% más de rentabilidad que un arriendo tradicional.

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