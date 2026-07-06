Uno de los hitos del año para IWG Perú fue la apertura de su primera sede en Arequipa el mes pasado. (Foto: IWG)
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Edgar Velito
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International Workplace Group (IWG), uno de los gigantes globales en espacios de trabajo compartido (coworking), acelera su expansión en el mercado peruano con un plan que contempla pasar de 20 a 30 centros operativos hacia fines de 2026. La firma proyecta consolidarse como el segundo operador del país por participación de mercado, en un contexto de retorno progresivo a la presencialidad bajo formatos híbridos.

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