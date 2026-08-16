El ministro de Trabajo, Juan Sheput, descartó que EsSalud sea declarado en emergencia y señaló que la nueva gestión interna, encabezada por Hilda Sandoval, se está trabajando en mejorar la eficiencia de la institución.

Sheput indicó que, tras conversar con Sandoval, concluyó que una gestión adecuada permitiría evitar una eventual declaratoria de emergencia en EsSalud.

“Hoy se está colaborando en el aspecto de distribución de medicinas, planificación adecuada de compra de medicinas y por otro lado en lo que significa la provisión y la coordinación con otras entidades como las del Minsa, para que a ningún paciente le falte nada”, indicó.

Respecto a la elección del próximo presidente de EsSalud, Sheput señaló que el jefe del Gabinete, Luis Galarreta, evalúa candidatos y que el Ejecutivo busca una persona capaz de permanecer cinco años en el cargo.

Asimismo, ante una posible permanencia de Hilda Sandoval en el cargo, el ministro indicó que la decisión dependerá de la presidenta Keiko Fujimori y del primer ministro.

“Como funcionario, si la presidenta ve que la gestión es eficiente, hablarán con el premier, conversarán conmigo, pero eso todavía no lo puedo anticipar porque está en proceso de evaluación, como muchos otros”, añadió.

Gestión interina

El ministro informó que la nueva administración ha detectado problemas en la atención de pacientes, los pagos a proveedores, el abastecimiento de medicamentos y su almacenamiento, áreas en las que han comenzado a realizarse acciones correctivas.

Para Sheput, la prioridad es que los problemas administrativos dejen de trasladarse a los asegurados y que la institución vuelva a responder a quienes necesitan atención.

Sin embargo, otro aspecto está relacionado con la deuda de aproximadamente S/ 2,900 millones que EsSalud mantiene con sus proveedores. De este monto, S/ 1,700 millones corresponden a obligaciones reconocidas por la institución y serán atendidos mediante un plan progresivo de pagos. Los otros S/ 1,200 millones se encuentran observados por diversas unidades de EsSalud y serán revisados para determinar si corresponde su reconocimiento.

El ministro remarcó que se deben honrar las deudas comprobadas, pero también proteger los recursos de los asegurados y evitar pagos que no cuenten con la debida conformidad.

Por otro lado, Sheput reveló que uno de los problemas más graves encontrados fue la falta de distribución de medicamentos que ya se encontraban almacenados. Por ello, sostuvo que correspondía retirar a la anterior conducción porque no se realizaban las compras necesarias, los medicamentos disponibles no eran distribuidos y persistían las deficiencias en el abastecimiento.

El titular del sector precisó que corresponderá a la Contraloría General de la República y, cuando resulte pertinente, al Ministerio Público determinar las responsabilidades de las administraciones anteriores.

Finalmente, afirmó que la escasez de inmunoglobulina fue solucionada tras detectarse un lote defectuoso en una compra anterior, y aseguró que actualmente el abastecimiento del medicamento está garantizado.