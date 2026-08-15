La producción nacional registró un avance de 1.75% en junio, en comparación a similar mes del 2025, reportó el INEI. Ello marca una desaceleración por segundo mes consecutivo, tras crecer 2.18% en mayo y 3.81% en abril (ver cuadro).

En el primer semestre entre enero y junio del 2026, la actividad productiva del país aumentó en 3.05%. Y en el periodo anualizado entre julio del 2025 y junio del 2026 presentó un incremento de 3.33%. Cabe anotar que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estima que este año el PBI crecería 3.5%%.

Fuente: INEI.

Resultados del PBI en junio del 2026

En el mes de junio del 2026 el crecimiento del PBI fue impulsado principalmente por el buen desempeño de los sectores Construcción (9.04%), Comercio (7.81%) y Otros servicios (5.45%).

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En contraste, el PBI se vio afectado sobre todo por la caída de los sectores Manufactura (-6.19%), Agropecuario (-8.12%), Minería e Hidrocarburos (-2.18%) y el sector Pesca (-51.94%).