La Amazonía también tiene una factura económica, ¿cuál es para Perú? (Foto: Pexels)
La Amazonía también tiene una factura económica, ¿cuál es para Perú? (Foto: Pexels)
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Camila Vera
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La degradación de la Amazonía ya no solo figura como una amenaza ambiental, también tiene una huella económica que supera los US$ 14,000 millones al año, según cálculos del Banco Mundial. Para los países amazónicos —entre ellos, Perú— empieza, por tanto, a convertirse en un factor de riesgo capaz de elevar los costos de financiamiento soberano.

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