El interés por productos de cuidado personal elaborados con ingredientes de origen natural y provenientes de cadenas de abastecimiento sostenibles continúa creciendo en el mercado. A partir de ello, Natura ejecutó el lanzamiento de Ekos Copoazú, una nueva línea de cuidado corporal desarrollada con un insumo originario del Amazonas peruano, específicamente de la región de Madre de Dios.

De este modo, la empresa utilizó el copoazú como el primer bioactivo de la marca cultivado en el Perú y forma parte de una estrategia que busca integrar innovación, ciencia y sostenibilidad en el desarrollo de productos para el cuidado de la piel.

“Con Ekos Copoazú transitamos desde la sustentabilidad hacia el ‘Performance + Bienestar’ (...). Con esta nueva línea buscamos conectar el ritual de autocuidado de nuestros consumidores con una cadena de valor que emplea un bioactivo nacional”, señaló Catalina Pérez, gerente de Marketing de Natura, a la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

La línea fue desarrollada bajo el concepto de Performance Care, orientado a ofrecer una rutina integral de cuidado corporal mediante el uso de la manteca natural de copoazú. El portafolio está integrado por hidratante corporal; exfoliante corporal para glúteos; crema reafirmante para glúteos; pulpa hidratante para manos y jabones tallados y frescor Eau de Toilette.

La brasileña tiene un amplio portafolio de productos. (Foto: Difusión)

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Cadenas de abastecimiento

Natura indicó que el copoazú utilizado en esta línea proviene de familias productoras de Madre de Dios, siendo una cadena de abastecimiento que involucra a 145 familias dedicadas al cultivo y cosecha del fruto bajo prácticas de biocomercio.

Estas comunidades participan en iniciativas orientadas a la conservación de aproximadamente 2,2 millones de hectáreas de selva dentro de la Panamazonía, como parte de un modelo de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.