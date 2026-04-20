El Interactive Advertising Bureau (IAB Perú), gremio de la industria publicitaria y digital en el país, desarrolla la primera edición del CyberWow 2026, una campaña del comercio electrónico que busca dinamizar las compras en la antesala del Día de la Madre. ¿Qué se espera de los consumidores y cuáles serán sus principales preferencias de compra?

“El CyberWoW es el evento online con mayor conocimiento entre shoppers digitales, convirtiéndose en una gran vitrina para los negocios y las marcas emprendedoras al mostrar sus productos y servicios para todos los peruanos“, destacó Beatriz Hernández, directora ejecutiva del IAB Perú.

Su posicionamiento se explica también por el desempeño de sus últimas ediciones. Y es que en noviembre de 2025, se reportó que el volumen de ventas del CyberWow creció más de 161% frente a las cuatro semanas previas, mientras que más de 2.5 millones de tarjetas realizaron transacciones durante el evento.

Para este año, el 65% de los consumidores manifiesta intención de compra , principalmente entre jóvenes y personas de niveles socioeconómicos medio y alto.

Durante estos días, los usuarios podrán acceder a ofertas en categorías como tecnología, decoración, hogar, ropa, salud, viajes, entretenimiento, entre otros.

El CyberWow registró un crecimiento de más de 161% en ventas en su edición de noviembre de 2025. Foto: Andina/ Difusión.

Preferencias y comportamiento de compra

Aunque los usuarios podrán acceder a ofertas en distintas categorías, moda (47%) y belleza y cuidado personal (38%) concentran la mayor incidencia de compra. Además, la primera lidera las adquisiciones en Lima, mientras que los artículos electrónicos destacan en el interior del país.

Otros rubros con alta participación son restaurantes, plataformas internacionales, tiendas por departamento y supermercados, así como electrodomésticos, alimentos y bebidas.

Entre las marcas participantes están: Falabella, Ripley, Tiendas EFE, Temu, Mercado Libre, Inkafarma, Plaza Vea, Hiraoka, Perfumerías Unidas, Superpet, Bata, Renzo Costa, H&M, Sodimac, Esika, Cruz del Sur, entre otras que pueden revisar en www.cyberwow.pe.

El 65% de los consumidores planea realizar compras durante el CyberWow 2026.

Perfil del comprador y motivaciones

Ahora bien, de acuerdo con un informe de Question Pro, el CyberWow es conocido por cerca del 75% de los internautas y el 50% de los shoppers realizó compras en la edición de noviembre de 2025 .

En esa línea, el 51% de los compradores del CyberWow son mujeres, con una edad promedio entre 30 y 49 años. Mientras que en términos socioeconómicos, predominan los niveles C (47%), seguidos por D (28%) y A/B (26%).

Asimismo, el 57% busca productos nuevos o diferentes, el 39% aprovecha beneficios financieros y el 36% realiza compras anticipadas o adquiere regalos.

Los principales factores que impulsan la compra destacan los descuentos y la entrega gratuita de productos.