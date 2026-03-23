Freddy Chirinos, gerente de Diesel en Perú, señaló que Gretel International obtuvo la representación de la marca hace dos años y, desde ese momento, estuvo buscando la locación ideal para la tienda flagship en el país. El espacio apareció a mediados de 2025 y, en ese sentido, anunció que la apertura se realizará este mes en Jockey Plaza.

“Ya estamos en el proceso de construcción, terminando la obra para abrir el 23 de marzo”, comentó a Gestión, tras mencionar que el establecimiento tendrá 152 m2 y demanda una inversión de US$ 700,000.

Sobre las categorías que traerá la marca, aseguró que dispondrán del 100% del portafolio de Diesel, compuesto por indumentaria, calzado, accesorios, perfumería y relojería. En esta incursión, reveló que adoptarán el formato “Diésel for successful living”, de estética industrial con inspiración “futurista”.

“Es el formato de tienda que operan en el mundo, será similar a estar en Dubái, Shanghái, París, Milán y diferentes capitales de la moda”, anotó el ejecutivo.

Diesel llegará a Perú con todo su portafolio. (Foto: Diesel).

Los canales de Diesel: ecommerce y ¿tiendas por departamento?

Consultado por los canales complementarios que emplearán para expandirse en el mercado peruano, Chirinos mencionó que ya alistan la presentación de la plataforma ecommerce de Diesel en Perú, en paralelo a la apertura de la tienda en Jockey Plaza.

Al respecto, mencionó que el portal también adoptará todas las particularidades de las plataformas de Diesel en el mundo y les permitirá llegar a todos los consumidores en Perú.

Si bien reconoció que Diesel es vista como una marca de lujo, explicó que la propia empresa no se identifica como tal, sino que se cataloga como una propuesta de alto diseño premium o de semilujo. En ese sentido, afirmó que manejarán tickets accesibles (entre US$250 y US$300 en vestuario, por ejemplo).

Respecto a la posibilidad de ingresar a espacios en tiendas por departamentos, el ejecutivo declaró que sería una opción para alguna línea de negocio de Diesel. Sin embargo, tal apuesta no llegaría este año, sino que se estudiaría para el 2027.

Plan de expansión y proyecciones

Sobre el espacio para más tiendas de Diesel en Perú, Chirinos manifestó que el plan de expansión a cinco años contempla una segunda ubicación. Sin embargo, admitió que la idoneidad de espacios es un desafío.

Y es que, en otros países, la marca suele desplegarse también en las denominadas “calles de lujo”. No obstante, en Lima, consideró que todavía no hay un corredor afianzado con los conceptos más importantes a nivel global, aunque destacó el desarrollo de la avenida Santa Cruz (Miraflores) en los últimos años.

En ese sentido, la apertura de una segunda tienda dependerá también de las condiciones que encuentren para instalarse en el lugar.

Si bien no reveló las proyecciones de venta definidas para Diesel en Perú, mencionó que las perspectivas apuntan a un crecimiento de doble dígito anual en los primeros cinco años. En Sudamérica, la marca ya opera en Brasil, Chile y Argentina.

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