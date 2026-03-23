Diesel aterrizará en Lima en un conocido mall (Foto: RLI).
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Josimar Cóndor
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En Perú, el mercado de marcas de lujo albergaba cerca de 100 conceptos internacionales hace cinco años y nuevas propuestas de alto nivel se han ido sumando recientemente. En ese contexto, Diesel traza la expansión de su propuesta de denim premium y alto diseño en Sudamérica y este mes aterrizará en Perú, de la mano de Gretel International. Conozca todos los detalles de la apuesta de la marca italiana en el mercado local, con el mismo formato que hoy funciona en París o Dubái.

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