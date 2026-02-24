Marca de moda deportiva Fabletics inicia su expansión en Perú.
Cofundada por Adam Goldenberg, Don Ressler and Ginger Ressler en Estados Unidos (EE.UU.) en 2013 y con el impulso inicial de la actriz Kate Hudson, la marca de indumentaria y accesorios Fabletics busca expandir su concepto del athleisure (moda deportiva de uso cotidiano) en América Latina, teniendo a Perú como el tercer mercado en recibir sus propuestas, de la mano de Gretel Internacional. Ahora, con la empresaria y presentadora de televisión Khloé Kardashian como creadora de sus colecciones permanentes, aterriza en Perú con un plan de inversión y despliegue a nivel nacional.

