Julio Nakasato Tagami, gerente de Marcas de Gretel Internacional, señaló que Fabletics empezó a operar en Perú en comercio electrónico el mes pasado e ingresó recientemente a Oechsle con un formato “shop in shop” (espacio dentro de una tienda). Sin embargo, la marca buscará tener una experiencia más cercana con el público.

“A fines de la primera semana de marzo, abriremos la primera tienda propia de Fabletics en el Jockey Plaza”, anunció a Gestión, tras mencionar que este local de 100m2 será el flagship (insignia) en Perú y que tal apuesta demandará una inversión de más de US$300,000.

La tienda en dicho mall ya está en implementación y pronto llegarán representantes de la sede corporativa de Fabletics para acompañar las últimas etapas de la instalación, a fin de asegurar que el espacio replique toda la experiencia de los locales en EE. UU.

En la actualidad, la marca tiene más de 130 tiendas en EE. UU. y; en América Latina, está presente en México y Guatemala, con cuatro y dos locales, respectivamente. Entre el tercer y cuarto trimestre, Gretel llevará la marca a Chile y Uruguay; y el próximo año, a Paraguay y Bolivia.

Expansión de Fabletics en Perú: tiendas y espacios comerciales

Si bien Fabletics es considerada una marca top y aspiracional dentro del segmento del athleisure, Nakasato explicó que la expansión prevista en América Latina y el Perú no contempla solo un flagship y pocas tiendas por país, sino más bien una presencia importante a nivel nacional.

Así, en el mercado local, planean abrir una o dos tiendas por año. En ese sentido, la inauguración del segundo local proyectado para Perú se realizaría en el segundo semestre de 2026.

En una etapa inicial, Nakasato manifestó que el despliegue de las tiendas se enfocará en zonas de estratos medios y altos para luego ir a zonas periféricas. A partir del tercer o cuarto año de la operación, la marca expandiría su presencia a provincias.

De otro lado, con el formato “shop in shop”, afirmó que buscarán seguir creciendo en Oechsle y planean el ingreso a otra cadena de tiendas por departamento entre abril y mayo, proyectando instalar tres espacios más.

¿Cuáles son las proyecciones de Fabletics en Perú?

En el inicio de la operación de Fabletics en Perú, Nakasato reconoció que el principal reto será empezar a generar conocimiento sobre la marca –con acciones locales bajo la identidad global- más que priorizar un despegue con alto volumen de ventas. Sin embargo, sí tienen metas de ventas.

Para este 2026, apuntan a facturar US$ 2.5 millones con la marca en comercio electrónico, tiendas por departamento y locales propios en el país.

En el mercado local, el ejecutivo explicó que solo opera una de las cuatro marcas top globales del athleisure. En ese sentido, la competencia directa sería Alo Yoga, aunque otras marcas más generalistas y locales participan en moda deportiva.

Durante el año, destacó que la demanda de esta categoría tiende a crecer en fechas como el Día de la Madre y movimientos relacionados con la vida saludable, bienestar, salud mental, yoga y carreras.

¿Khloe Kardashian con el radar en Perú?

Sobre la posibilidad de que Khloé Kardashian empiece a tener una participación más activa y cercana con las operaciones de Fabletics en América Latina y Perú, Nakasato aseguró que la colección de esta celebrity estadounidense estará en Lima, aunque la intervención podría ser mayor.

En ese sentido, reveló que hay conversaciones para que Kardashian pueda realizar alguna colaboración en plataformas digitales para impulsar operaciones como la peruana. De cara al futuro, la visita de la también modelo es una opción que podrían explorar con la matriz de la marca.

