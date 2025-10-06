Oeschle es la primera tienda por departamentos del Perú, fundada en 1888, que marcó la modernidad en Lima. (Foto: Andina)
Oechsle no solo fue la primera tienda por departamentos del Perú, también se erigió como un símbolo de modernidad en Lima desde fines del siglo XIX. Fundada en 1888 por el inmigrante alemán Augusto Fernando Oechsle, la empresa se consolidó rápidamente como un ícono del comercio limeño. Con 137 años de historia, su identidad —hoy en competencia directa con gigantes regionales como Ripley y Falabella— es un legado poco conocido para las nuevas generaciones.

