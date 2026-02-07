De acuerdo con el reporte, la concurrencia a tiendas que están dentro de centros comerciales y con acceso a puerta a calle —en corredores capitalinos como Jirón de la Unión, Avenida Larco y también de provincias como jirón Gamarra (Trujillo), Calle Mercaderes (Arequipa), entre otros— creció 1.54% en enero último en comparación con igual mes de 2025.

Dicho avance positivo, aunque leve, se mantiene incluso al analizar solo la visita de los consumidores a negocios al interior de los malls, con una mejora de 0.33%.

El estudio —que recoge como referencia a comercios dentro de 28 centros comerciales del país— destaca que los malls del norte del Perú mostraron los mejores resultados de tráfico en el primer mes del año, con Real Plaza Piura y Mallplaza Trujillo registrando crecimientos de 20.3% y 19.1%, respectivamente, ante similar periodo del 2025.

Por su parte, Real Plaza Chiclayo también exhibió un aceptable 11% de avance.

“El verano es bastante intenso y mucho más en determinadas zonas del país; ello, aunado a que el consumo del peruano se basa mucho en tendencias. Tenemos un dólar que está muy bajo, lo que impulsa a que la gente esté comprando productos; luego se viene marzo con las utilidades para aquellos trabajadores del sector formal, donde destacan las empresas mineras que llegan a repartir 18 sueldos. Entonces, evidentemente hay un gran bolsón de expectativa y de consumo”, explicó Gino Mori, director comercial de Poken Perú Retail.

Añadió que un factor adicional impulsa a Mallplaza Trujillo, pues evidencia un aumento interesante en flujo debido además a que canalizó parte importante del tráfico que antes se dirigía a Real Plaza Trujillo, mall clausurado en febrero del año pasado debido a la tragedia ocurrida en su patio de comidas.

¿Qué pasa con la asistencia a los malls en Lima?

En el escenario limeño, los centros comerciales que registraron un incremento de las visitas en enero de 2026 fueron Mallplaza Bellavista (21.4%); Real Plaza Primavera (14.8%); Mall Aventura Santa Anita (14%); Mall del Sur (13.3%); El Polo (11.4%); Minka (11.3%), entre otros.

“Son malls ubicados en zonas de alto tráfico; en tanto, que en el caso de Real Plaza Primavera el flujo se ha disparado de manera relevante desde la remodelación que incluyó apertura de nuevas zonas gastronómicas. Ello ha sumado mucho a ese centro comercial”, precisó el especialista.

No obstante, dentro de este desempeño, contrasta el retroceso en la asistencia a tiendas en dos importantes centros comerciales, los cuales son lugares de compra frecuente de los consumidores de Lima Norte. Se trata de Megaplaza y Plaza Norte , ambos situados en el distrito de Independencia, los cuales en enero cayeron 7.9% y 3.6%, respectivamente.

Dicha contracción también se reflejó en diciembre último, cuando los flujos en Megaplaza se redujeron 3.9%; y 2.7%, en Plaza Norte.

“Se podría comentar dos variables que pueden explicar este comportamiento; se trata de malls que se encuentran en una zona periférica de Lima, donde la inseguridad es un problema muy álgido y en el que quizá el consumidor empieza a buscar establecimientos en lugares más seguros. Lo otro es que se están consolidando los centros comerciales de Comas (Mallplaza) y San Juan de Lurigancho (Mall Aventura) y atrayendo a gente que observa a estos malls como más cercanos”, expresó Mori.

Tecnología, la categoría líder de las tiendas en verano

Por categorías, las diferentes tiendas de tecnología están cubriendo la mayor atención de los peruanos. En concreto, en enero de 2026, la asistencia a dichos locales creció 12.9% en relación con igual periodo de 2025. Al respecto, Mori destacó que este impulso en tecnología no es un fenómeno que se haya visto en los últimos meses; sin embargo, respondería al trabajo de las diversas marcas por mejorar oferta y surtido en los locales.

“Hay mucho interés en equipos de audio y pantalla para casa de playa; es decir, pequeños parlantes, minicámaras y todos los accesorios que se llevan para una segunda casa”, agregó.

En la lista, otras categorías mantienen su preponderancia habitual y temporal como las tiendas de moda juvenil y de carteras y calzado, las cuales aumentaron su tráfico en 6.84% y 4.38%, correspondientemente.

“A la fecha, el año electoral no manifiesta impacto sobre el consumo, probablemente, en marzo o abril pueda darse una mayor percepción. No obstante, no vemos que sea un gran efecto, si se cae llegaríamos máximo a cifras similares al año pasado”, finalizó el ejecutivo.

Ficha técnica:

Universo: tiendas en malls y con puerta a calle en Perú.

tiendas en malls y con puerta a calle en Perú. Muestra: 1,438 locales.

1,438 locales. Puerta a calle: las tiendas consideradas se ubican principalmente en jirón de la Unión, avenida Larco y en distritos como Jesús María, Magdalena y San Borja.

las tiendas consideradas se ubican principalmente en jirón de la Unión, avenida Larco y en distritos como Jesús María, Magdalena y San Borja. Técnica: sistema de registro de visitas.

sistema de registro de visitas. Periodo: enero de 2026.