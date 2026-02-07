Plaza Norte es un centro comercial que se encuentra en el distrito de Independencia. (Foto: difusión).
Mayumi García
En el inicio de la temporada de verano en 2026, los consumidores han mantenido su dinámica de visita a los centros comerciales del Perú en enero, mostrando inclusive un ligero aumento frente al flujo del mismo periodo de 2025. Así, el contexto electoral parece no estar golpeando las perspectivas de los peruanos, quienes mantienen las expectativas e intereses de años anteriores, aunque con algunos matices en la dinámica de una importante zona de Lima. El informe sobre la tendencia de asistencia a locales en centros comerciales, elaborado por Poken Perú Retail, brinda mayores alcances de la situación.

