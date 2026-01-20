Jorge Luis Izquierdo, gerente general de V&V Bravo, destacó que el 20% de los proyectos ejecutados por la compañía en 2025 ya correspondió a nuevos sectores (centros comerciales y edificios de oficinas). El 40% comprendió iniciativas inmobiliarias del propio grupo y el otro 40% a edificaciones de vivienda de terceros.

“Este año creemos que la proporción de lo diversificado va a crecer de 20% a 30%; es decir, lo residencial propio será 40%; y de otras inmobiliarias, 30%. De todo eso, nosotros tenemos ya en backlog (contratos) un 85%, la parte que tengo que ganar en el mismo año es 15%”, comentó a Gestión.

Jorge Luis Izquierdo, gerente general de V&V Bravo. Foto: V&V Bravo.

Si bien destacó que hay licitaciones previstas para cumplir con el volumen de contratos estimado, el ejecutivo explicó que la empresa ahora enfoca sus esfuerzos en una estrategia colaborativa para lograr una integración temprana con los clientes. Así, meses antes de la construcción, apuntan a participar en las etapas de ingeniería, licencias, preconstrucción y otras.

“Cuando se logra ese nivel de acercamiento, los concursos existen aún, pero van a ser un proceso más cualitativo. De hecho, hay muchas invitaciones que ya hemos recibido”, anotó.

Los proyectos de V&V Bravo: universidades y clínicas

Para concretar el esperado incremento de la participación de los proyectos en sectores nuevos, V&V Bravo se encuentra activamente acercándose a potenciales clientes. En educación, han ganado un concurso para un colegio Innova Schools y han participado en licitaciones de universidades.

“Hemos tenido esta dificultad de mostrarle al mercado que ahora hacemos otras cosas y no somos sólo somos constructores de edificios residenciales. Es natural que los clientes puedan tener algunas dudas de que sí tendremos esa capacidad”, anotó Izquierdo, tras afirmar que tienen la meta de ganar algún concurso con una universidad este 2026.

En tanto, en el sector salud, reconoció que la situación es un poco más compleja. Sin embargo, reveló que ya han avanzado bastante en la negociación con un potencial cliente con el cual esperan firmar un acuerdo en las próximas semanas para el desarrollo de la clínica de manera colaborativa.

“En salud, de todas maneras, vamos a entrar durante este 2026”, manifestó.

Los proyectos de retail en marcha

En el inicio de su diversificación, V&V Bravo apostó por la construcción en el sector retail. Así, el año pasado, comenzó el proyecto de ampliación de Real Plaza Piura (Intercorp), el cual ya está en proceso de entrega. Además, este mes, acaban de ganar el proyecto Plaza Center Trujillo (Intercorp).

“Las obras están comenzando y se van a dar todo este año”, comentó Izquierdo.

Asimismo, recordó que el año pasado iniciaron la construcción del mall The Square (Santiago de Surco). “Le va a alquilar los locales a Cencosud, a Dollarcity, Smart Fit y otros”, adelantó.

De igual manera, trabajan en el nuevo Vivanda de Miraflores, donde encima del supermercado se edificará una torre multifamiliar con 300 unidades.

Construcción industrial: ¿nuevo frente de oportunidad?

Consultado por la posibilidad de ampliar el radio de acción hacia la construcción industrial, Izquierdo afirmó que ese segmento no se aleja de los negocios considerados en la nueva visión de V&V Bravo. Si bien los proyectos no residenciales tienen sus particularidades, recordó que en el fondo siguen siendo edificaciones.

“Los proyectos industriales, digamos urbanos, por llamarles de alguna manera, almacenes, centros de distribución, data centers, son cosas que sí están dentro de nuestro radar, creemos que nuestras capacidades son extrapolables. Los estamos mapeando y monitoreando”, anotó.

En el sector retail, refirió que hay proyectos mixtos que no solo comprenden zonas administrativas y comerciales, sino también áreas con componentes tecnológicos, almacenamiento inteligente con tiendas en la parte superior, zonas de carga y otras infraestructuras.

“De lo único que nos vamos a mantener por ahora alejados son las infraestructuras de puentes y carreteras, por diversas razones”, agregó.

Proyecciones de V&V Bravo

A partir de las referidas iniciativas, Izquierdo afirmó que apuntan a un nuevo año de crecimiento. Sin embargo, remarcó que el principal objetivo este 2026 es consolidar las capacidades que han desarrollado para que el crecimiento sea sostenible y rentable.

En tanto, aun considerando que el Perú vivirá un proceso electoral, afirmó que el mercado viene respondiendo de manera positiva y los clientes del sector construcción siguen invirtiendo y comprando terrenos de cara a futuros proyectos.

“Hay varios proyectos que están saliendo en el mundo de las edificaciones no residenciales, por ejemplo. Los proyectos de educación, el aumento de locales, de universidades, de colegios, de clínicas, en sí viene creciendo. Hemos visto un año (2025) de mucha licitación que se va a estar construyendo durante el 2026 a pesar de la incertidumbre”, destacó.

Así, tras el avance del año pasado, reconoció que seguirán creciendo, pero a un ritmo menos acelerado, en el rango de 10% a 15%. “Queremos ser cautelosos, no queremos crecer desordenadamente, queremos crecer con intención”, manifestó.