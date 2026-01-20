V&V Bravo amplía sus negocios a nuevos segmentos del sector de la construcción más allá de las viviendas. Foto: V&V Bravo.
V&V Bravo amplía sus negocios a nuevos segmentos del sector de la construcción más allá de las viviendas.
Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

Para V&V Bravo, la constructora del Grupo V&V, el 2025 fue el mejor año en términos de utilidades y facturación, con un crecimiento de 60% frente al ejercicio previo y el inicio de su diversificación desde la edificación inmobiliaria (viviendas) a los centros comerciales y el sector salud. En este 2026, la empresa acelerará en ese camino y pone la mira en nuevos segmentos del mercado. Conoce los planes y expectativas de la empresa en un periodo marcado por la coyuntura electoral.

