A raíz del resultado de julio, mejor al que se anticipaba, Valdivia resaltó que ello motivó al Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) a elevar de 3.8% a 4.3% su proyección de crecimiento sectorial para el 2025. En agosto, la senda positiva seguiría, aunque a menor ritmo.
Este sería su mejor resultado en dicho periodo desde 2018, si no se cuenta el 2021, que fue influenciado por un rebote tras la pandemia.

Estas proyecciones estarían sustentadas en un incremento conjunto de sus dos principales componentes. El consumo de cemento habría avanzado 4.7% y la obra pública 5.4%.

Guido Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Capeco, recordó de hecho que en julio su cámara estimaba un crecimiento de 3% para el sector. Sin embargo, terminó siendo más, de acuerdo a cifras del INEI.

“Creció 5% en ese mes. Fue el tercer rubro de mayor crecimiento tras el sector pesquero (34.9%) y el agropecuario (8.5%)”, precisó. De cumplirse lo que plantea Capeco para agosto, la construcción habría crecido todos los meses del 2025, salvo abril (-1.3%).

A raíz del resultado de julio, mejor al que se anticipaba, , coincidiendo con la estimación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Lo anterior también va en línea con el promedio de estimados de consultoras privadas, según presentó Capeco (4.4%). En el caso del gremio, acorde a la encuesta que realiza a sus asociados, la perspectiva es crecer 4.8% este año.

“Es un poco menos de lo que indicaban los constructores hace unos meses, pero las estimaciones en general se van alineando por encima del 4%. Nada de eso se preveía hace 6 meses”, detalló Valdivia a Gestión.

