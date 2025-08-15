Guido Valdivia, vicepresidente Ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), cuestionó la decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de no ampliar el presupuesto desde la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y que esta entidad ha hecho públicos, pese a que se trata de una institución que ejecuta eficientemente las partidas que se les otorga.

Lamentó que se castigue a una institución que ejecuta eficientemente su presupuesto “lo cual no tiene mucho sentido”, ante las consonancias que traerá consigo , pues se paralizarán obras y confirmó que ello conllevara la perdida de miles de empleos.

Recordó que actualmente, la ANIN ya ejecutó el 94% de su presupuesto.

Guido Valdivia señaló, en el programa Cuentas Claras de Canal N, que ya se han despedido a 3,000 trabajadores y se corre el peligro de la cifra supere los 20,000 si es que se continúan paralizando las obras. “En estos lugares donde había bastante empleo formal se están paralizando las obras”, indicó.

“Lo que tenemos claramente es una mala asignación de recursos. El problema mayor es que se paralizan obras, se deja cadenas de producción que se preparan para un programa de inversión y trabajadores que se quedan sin poder operar”, añadió.

¿Qué obras se paralizarían si ANIN se queda sin presupuesto?

El vicepresidente Ejecutivo de Capeco detalló que en el programa de inversión de ANIN se tienen 172 obras de las cuales 69 tienen que ver con drenajes pluviales en ciudades y gestión de riesgos de cuencas en zonas rurales, que se afectaron por el Fenómeno el Niño. “Son obras de emergencia de hace 8 años”, anotó.

“No tiene sentido que la obra se paralice cuando hay un nivel de ejecución importante, no solamente se perjudica toda la cadena producción, qué espera naturalmente un nivel de ejecución mayor, sino a las familias que podrían en un tiempo menor tener una protección frente a estos fenómenos que son tan agresivos”, expresó.

¿Qué dice el MEF sobre el presupuesto?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respondió, mediante un comunicado, a los pedidos de presupuesto desde la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y que esta entidad ha hecho públicos.

La cartera precisó que para el Año Fiscal 2025, el Congreso de la República aprobó a la ANIN un presupuesto de S/ 3,131 millones, por toda fuente de financiamiento.

Pero que actualmente, la demanda adicional que solicita la ANIN asciende a S/4,389 millones, lo cual representaría un incremento del 140% de su presupuesto. Entregar estos recursos extra traería graves consecuencias para las cuentas fiscales del país.

“Asignar recursos adicionales sin respaldo en un incremento de la recaudación y sin financiamiento sostenible, implica alejarnos de las reglas fiscales ya autorizadas, encareciendo el endeudamiento, reduciendo la capacidad de financiar servicios esenciales y atender emergencias, limitando además el espacio fiscal futuro, afectando la estabilidad macroeconómica y desalentando la inversión privada”, advirtió el MEF.

En ese sentido, el ministerio deslizó que la ANIN tuvo que hacer una mejor optimización de los recursos que inicialmente le fueron asignados para ejecutar sus proyectos estratégicos.

A pesar de ello, agregaron, debido a la importancia de garantizar la continuidad de obras clave de la ANIN, el MEF se encuentra evaluando alternativas para atender sus requerimientos, de manera priorizada, dentro de los límites de gasto autorizados por el Congreso y bajo estrictos criterios de responsabilidad fiscal.

“Este análisis permitirá identificar posibles reasignaciones, siempre que exista disponibilidad real de recursos y sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”, remarcaron.