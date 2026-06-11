La expectativa llega en un momento oportuno. Según Freddy Gamarra, gerente general de Ahora Perú (Asociación de Hoteles, Restaurantes y afines), mayo fue un mes complicado para varios establecimientos debido a la coyuntura económica y la incertidumbre del escenario electoral. En ese contexto, el Mundial aparece como un potencial impulso para restaurantes, bares y cafeterías que buscan recuperar flujo de clientes.

“Yo creo que el Mundial va a ayudar a muchos”, sostuvo el representante gremial a Gestión. Según afirma, el fútbol mantiene una capacidad de convocatoria que trasciende la participación de la selección peruana y genera oportunidades para el sector.

El reloj juega a favor en el Mundial

Si hay un factor que genera consenso entre empresarios y gremios es el horario de los partidos. A diferencia de otros mundiales disputados en geografías menos favorables para el mercado peruano, la edición de este año, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, presenta encuentros que coinciden con momentos de alto movimiento comercial.

La mayoría de partidos se disputará en horarios que permitirán a los consumidores incorporar el fútbol a sus actividades de rutina. “Vamos a tener partidos a las 2 pm., 5 pm., 8 pm., horarios que encajan perfectamente con el almuerzo, la salida del trabajo o la cena. Eso favorece al sector”, señaló Gamarra.

La lectura es compartida por Jeanpaul Alva, gerente de marketing de Estadio F.C., restaurante y bar de temática deportiva, y El Rincón Cervecero, establecimiento de similares características. Según explica, prácticamente todos los encuentros caen dentro de los horarios de operación del negocio.

El Mundial 2026 podría representar alrededor del 15% de la facturación anual de Estadio F.C. La empresa proyecta elevar su afluencia hasta en 50% durante semifinales y la final del torneo. (Foto: GEC)

“Para Qatar 2022, que tuvo muchos partidos por la mañana, mucha gente iba por un café o un desayuno rápido. Ahora hablamos de almuerzos, cervezas, piqueos y cenas. El ticket cambia completamente”, comentó Alva a Gestión. Según sus estimaciones, el consumo promedio podría ubicarse entre S/ 80 y S/ 100 por persona, frente a montos cercanos a S/ 50 observados durante el anterior Mundial.

Una expectativa similar tiene Edson Quispe, propietario de Fútbol & Sabor, restaurante que también de temática deportiva. “Normalmente un comensal gasta entre S/ 30 y S/ 40 de ticket. Con este tipo de partidos podría incrementarse y llegar hasta S/ 70”, indicó el empresario a Gestión.

Más tiempo frente a la pantalla

Para el sector, el verdadero negocio no está únicamente en llenar locales. También está en lograr que los clientes permanezcan más tiempo.

Alva explica que los partidos suelen convertirse en puntos de encuentro que trascienden los 90 minutos. Los asistentes llegan antes del encuentro, permanecen durante la transmisión y, en muchos casos, continúan consumiendo después del pitazo final. Ese comportamiento se vuelve más evidente en los encuentros nocturnos, cuando las reuniones se extienden con bebidas, conversaciones y actividades complementarias.

El interés ya comienza a reflejarse en las reservas. Henrique Ramos Cavalcanti de Lima, propietario del restaurante Los Lima de Brasil, asegura que para el primer partido de Brasil ya tiene aforo completo. “Y para el segundo encuentro ya registramos alrededor del 70% de capacidad reservada”, dijo a Gestión el empresario, cuyo local, con capacidad para unas 70 personas, se ubica en San Isidro.

“Ya estamos viendo consultas y reservas para los partidos más importantes. La gente quiere asegurar espacio con anticipación”, afirmó, por su parte, Alva.

En Fútbol & Sabor, Quispe también percibe un mayor movimiento. “Más que todo por las finales, las semifinales y los partidos importantes. Calculamos un crecimiento de alrededor de 30% respecto a un nivel normal”, señaló el empresario. A su juicio, el impacto se concentrará principalmente en los encuentros disputados durante las noches y los fines de semana.

Las proyecciones de Estadio F.C. son incluso más ambiciosas. El negocio espera incrementar su afluencia en alrededor de 20% durante la fase de grupos y alcanzar aumentos cercanos al 50% en semifinales y la final. En ventas, la empresa prevé crecer entre 10% y 20% en las primeras etapas del torneo y acercarse a incrementos de entre 40% y 50% durante los encuentros más atractivos.

La empresa estima incluso que el Mundial podría representar alrededor del 15% de su facturación anual, una cifra significativa considerando que el campeonato se desarrolla en poco más de un mes. Para Alva, ello refleja el peso que tiene el torneo para negocios especializados.

La empresa estima incluso que el Mundial podría representar alrededor del 15% de su facturación anual, una cifra significativa considerando que el campeonato se desarrolla en poco más de un mes. Para Alva, ello refleja el peso que tiene el torneo para negocios especializados.

El efecto también se reflejaría en la composición de las ventas. A diferencia de Qatar 2022, ahora los negocios esperan un mayor peso de cervezas, cócteles, piqueos y platos para compartir. En Los Lima de Brasil, Ramos proyecta que las caipirinhas y los platos típicos brasileños liderarán la demanda durante los encuentros de la selección verdeamarela.

Quispe coincide con esa visión. “Las cervezas y los piqueos son lo que más se mueve. Chicharrones, alitas, tequeños, ese tipo de productos”, sostuvo.

“La experiencia es distinta cuando se comparte. Hay gente que quiere ver el partido en pantalla gigante, con sonido, rodeada de otros hinchas y consumiendo algo. Eso es lo que ofrecen los locales especializados”, comentó Gamarra. Sin embargo, considera que la oportunidad alcanza también a negocios no especializados que logren construir una propuesta atractiva alrededor del torneo.

LA CARRERA POR CAPTAR AFICIONADOS

La competencia por atraer público ya comenzó. Restaurantes y bares vienen reforzando infraestructura, instalando nuevas pantallas y destinando mayores recursos a marketing para aprovechar el interés generado por el Mundial. Para Gamarra, la clave estará en combinar una buena experiencia con promociones atractivas para convencer a los consumidores de salir de casa. Las estrategias incluyen campañas en redes sociales, sorteos, concursos y activaciones orientadas a mantener la interacción con el público antes y durante los partidos.

En Estadio F.C., por ejemplo, la estrategia incluye la renovación de equipos audiovisuales, nuevas intervenciones temáticas vinculadas a la historia del fútbol y una agenda especial de concursos, activaciones y premios para los asistentes. La empresa busca diferenciarse en un contexto en el que cada vez más establecimientos, sean o no especializados, incorporan transmisiones deportivas dentro de su oferta.

“Todos quieren colgarse del Mundial y está bien”, reconoció Alva. A su juicio, la diferencia estará en la experiencia integral. El ejecutivo destaca que el local cuenta con una casona de más de 1,200 metros cuadrados tematizada alrededor del fútbol, una propuesta que busca competir más por experiencia que por precio.

Los Lima de Brasil tuvo uno de sus días con mayor concurrencia en la final de la Copa Libertadores 2025, en la que se enfrentaron Palmeiras y Flamengo (Foto: Iconica Fotografía)

El factor turismo entra en juego

La coincidencia entre el Mundial y las celebraciones por Fiestas Patrias abre además una ventana adicional para algunos negocios: el turismo. A ello se suma el Día del Padre, campaña que marcará el arranque comercial del torneo y que podría reforzar el movimiento en restaurantes durante las primeras semanas de competencia.

Ubicado en el Centro Histórico de Lima, Estadio F.C. espera un aumento cercano al 40% en la llegada de visitantes extranjeros durante el campeonato. La empresa considera que muchos turistas buscarán espacios para seguir a sus selecciones mientras recorren la ciudad.

Una expectativa similar tienen en Fútbol & Sabor. “Si normalmente tenemos unos cinco turistas al mes, posiblemente ahora eso se pueda triplicar”, Quispe.

Alva sostiene además que partidos protagonizados por selecciones como Brasil y Argentina suelen generar niveles de asistencia comparables a los de encuentros de la selección peruana. Esa tendencia ya comienza a reflejarse en Los Lima de Brasil, donde buena parte de la comunidad brasileña en Lima se congregará para ver a su selección.

Para responder a esa demanda, el local incorporará más televisores y evalúa ampliar su capacidad mediante la habilitación de un segundo nivel, aunque depende de los permisos municipales. Además, complementará su propuesta invirtiendo en contenido digital para atraer clientes durante partidos que no sean de Brasil.

Aunque la ausencia de Perú elimina parte de la euforia que caracterizó a Rusia 2018, el sector gastronómico considera que el Mundial mantiene intacta su capacidad para movilizar consumidores. Esta vez el negocio no dependerá de la selección peruana, sino del atractivo comercial que sigue generando el fútbol. El objetivo no será celebrar los goles de la blanquirroja, sino capitalizar una pasión capaz de convocar a miles de personas alrededor de una mesa, una pantalla y un partido de fútbol.