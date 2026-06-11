El Mundial se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio. (Foto: GEC)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

Esta vez Perú no jugará. No habrá camisetas blanquirrojas desfilando por las plazas, caravanas por las calles ni la expectativa que acompañó a Rusia 2018. Pero hoy que inicia el Mundial 2026, restaurantes, bares y restobares se preparan para recibir a un importante número de comensale. Las reservas comienzan a moverse, las pantallas se multiplican y las promociones toman forma. Para muchos negocios, este torneo representa una oportunidad para atraer clientes, prolongar estadías y recuperar parte del terreno perdido en meses recientes. ¿Cómo puede un torneo sin la selección peruana convertirse en una oportunidad de negocio?

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