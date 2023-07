Pese al anuncio del ministro del Interior, Vicente Romero, sobre la seguridad ofrecerán a las empresas y/o personas que desarrollen actividades de turísticas por Fiestas Patrias, el sector turismo está preocupado por las bajas reservas de hoteles.

Fredy Gamarra, gerente general de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú), declaró que hasta el momento no ha recibido el volumen de reservas de hoteles que tiene acostumbrado ver por estas fechas.

Asimismo, explicó que no solo son las protestas las están afectado las reservas, sino los errores en el manejo de información referida al dengue y al síndrome de Guillian-Barre.

“Las embajadas se asustan con estas medidas de emergencia, e informan a sus países, generando warnings, y en realidad sabemos que este es un problema administrativo, no es un problema sanitario; pero lamentablemente nuestras autoridades sanitarias no ayudan nada, por lo menos para el sector turismo, y ahí necesitamos que la Cancillería actué rápidamente para informar a toda la comunidad internacional que no es un problema sanitario lo que tenemos aquí en el país”, comentó.

¿Turismo solo en Fiestas Patrias?

Gamarra comentó que no sirve fomentar el turismo solo por Fiestas Patrias, también se debe aprovechar los días de las vacaciones escolares donde muchas familias viajan al interior del país.

Añadió que “lo ideal sería que la presidenta Dina Boluarte, declare que el turismo es una política de Estado. Y señalo que antes de la pandemia nosotros (el sector turismo) éramos el segundo generador de divisas en el país; pero lamentablemente para este año se espera que lleguen 2 millones de turistas, cuando antes teníamos 4.4 millones”.

Reactivación directa a la vena

El representante de Ahora Perú precisó que “hemos perdido mucha conectividad, más de 1,200 vuelos mensuales menos hay en el Perú. Además del problema con el ingreso a Machu Picchu y de la promoción de los destinos para el turismo interno.”

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí