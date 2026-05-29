En el primer año de operaciones del nuevo aeropuerto, más de 15 millones de pasajeros correspondieron a vuelos nacionales, mientras que 8,6 millones fueron viajeros internacionales. (Foto: GEC)
En el primer año de operaciones del nuevo aeropuerto, más de 15 millones de pasajeros correspondieron a vuelos nacionales, mientras que 8,6 millones fueron viajeros internacionales. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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A un año del inicio de operaciones del , el terminal alcanzó cerca de 30 millones de pasajeros movilizados entre vuelos nacionales e internacionales, informó el .

Solo durante 2025 el aeropuerto registró el tránsito aéreo aumentó en 4.07% con un movimiento de 25,5 millones de pasajeros, siendo también 8.05% mayor a los niveles prepandemia.

Del total, más de 15 millones de pasajeros correspondieron al tráfico nacional, mientras que 8,6 millones al internacional y 1,6 millones a pasajeros en tránsito o transferencia.

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¿Cómo va en 2026?

El crecimiento del continuó en el primer trimestre de 2026. Entre enero y marzo se movilizaron 6,35 millones de pasajeros, con incrementos mensuales de entre 1.3% y 4.2%.

En tanto, pese al cobro de la , el tráfico de pasajeros en transferencia aumentó 5.9% durante los primeros meses del año.

Estos resultados sumados a lo alcanzado en 2025 implican que el nuevo terminal habría logrado movilizar a más de 30 millones de viajeros.

Las principales incidencias detectadas estuvieron vinculadas a Migraciones, entrega de equipaje internacional y procesos de check-in. (Imagen: Andina)
Las principales incidencias detectadas estuvieron vinculadas a Migraciones, entrega de equipaje internacional y procesos de check-in. (Imagen: Andina)

Supervisión de Ositrán

Como parte de su labor, Ositrán indicó que de junio de 2025 a abril de 2026 realizó 58 actividades de control, incluidas 23 inspecciones técnicas presenciales en el terminal. Estas estuvieron orientadas a verificar aspectos relacionados con infraestructura, mantenimiento, niveles de servicio, contratos de acceso, seguros y obligaciones ambientales.

Asimismo, reconoció inversiones por US$ 539.7 millones vinculadas principalmente a obras del terminal y equipamiento, principalmente vinculadas a obras del terminal y su equipamiento.

Esta función técnica permite verificar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el contrato de concesión y tiene incidencia directa en el bienestar de los usuarios”, indicó.

Respecto a la calidad del servicio, las principales incidencias detectadas durante el periodo evaluado estuvieron relacionadas con los procesos de , la entrega de equipaje internacional y el check-in. Ante ello, el regulador notificó al concesionario para la implementación de medidas correctivas.

En contraste, los controles de seguridad doméstico, internacional y de transferencia registraron un desempeño considerado óptimo por el organismo.

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