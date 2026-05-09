El nuevo terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuenta con 30 locales destinados a gastronomía y bebidas. (Foto: LAP)
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Ani Lu Torres
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Es probable que la papa con la que se prepara el lomo saltado que un viajero disfruta en el nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez pase por más scaners de seguridad que en cualquier otro lugar. A casi un año de su inauguración, el terminal aéreo tiene en operación 70 locales, de los cuales 30 corresponden a gastronomía, alimentos y bebidas. Y vienen nuevas aperturas en este rubro para los meses que quedan, adelanta Marinela Beke, gerente de Negocios Retail de Lima Airport Partners (LAP).

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