La cadena La Bistecca inició un proceso de remodelación progresiva de sus locales en el marco de su aniversario 20 que cumplirá este 2026. (Foto: La Bistecca)
La cadena de restaurantes La Bistecca, operada por la empresa peruana Puerto Madero S.A.C., sumó cuatro locales en 2025, lo que le permitió un crecimiento del 3% frente al año anterior. Para el 2026, alista la apertura de dos nuevas sedes en Lima y un ajuste a su propuesta gastronómica. ¿Hasta dónde podrá escalar la firma en un mercado tan competitivo?

