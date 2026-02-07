Dino Lercari, gerente de Puerto Madero S.A.C., señaló que el 2025 fue un año retador, considerando el débil desempeño que se sintió a mitad de año en el mercado local. Sin embargo, en el último trimestre el comportamiento del consumo mejoró.

La cadena mejoró la experiencia del cliente y ajustó su propuesta en el formato buffet. Durante el año, incorporó especiales mensuales, una estación de picarones en vivo y reforzó su barra cevichera, con el objetivo de diferenciar la experiencia en salón ante un consumidor cada vez más exigente. “Estamos muy interesados y preocupados por la satisfacción del cliente”, afirmó Lercari. Sobre esta base, la compañía definió una hoja de ruta para el 2026 centrada en expansión y renovación de su propuesta.

La propuesta gastronómica de La Bistecca apuesta por la diversidad y la preparación en vivo, ofreciendo distintas cocinas en un mismo buffet para atender a públicos con preferencias variadas. (Foto: La Bistecca)

Planes 2026: dos nuevos locales en Lima

Para el 2026, La Bistecca ejecutará su principal apuesta de expansión: abrirá una sede en el Jockey Plaza y en el MegaPlaza (Mall Norte), cuyas inauguraciones están previstas para mayo. En cada una se invertirá cerca de US$1.2 millones y mantendrá el formato buffet de la marca.

También se prevé un cambio de imagen integral como parte del relanzamiento por su 20 aniversario. “El concepto es el mismo, pero estas dos nuevas sedes saldrán con una nueva imagen”, cuenta Dino Lercari.

Con estas aperturas, La Bistecca pasará de cuatro a seis locales en Lima al cierre del 2026. Pero también está en evaluación sumar nuevos locales. Los puntos en consideración son Miraflores, La Molina y Santa Anita.

A nivel financiero, la compañía proyecta un crecimiento orgánico de 3% en ventas comparables para el 2′26, mientras que la facturación total pasaría de US$10 millones al año a cerca de los US$15 millones, impulsada por la inversión en nuevas sedes.

Con las nuevas aperturas, La Bistecca pasará de cuatro a seis locales en Lima al cierre del 2026. (Foto: La Bistecca)

Provincias en el radar

La Bistecca no ha descartado su ingreso a provincias. De hecho, tiene en el radar mercados atractivos como Piura, Trujillo y Chiclayo, así como Arequipa, Cusco y Tacna.

“Nos parece atractivo el norte y también el sur, especialmente Tacna, por la gran visita de chilenos que aman la cocina peruana”, señaló el ejecutivo, quien precisó que la llegada a estas ciudades se evaluaría recién en 2027, una vez que la cadena alcance una mayor escala en Lima.

La Bisteca ofrece cortes preparados en estaciones en vivo que refuerzan la percepción de frescura y calidad, y que se mantienen como un eje central de su propuesta buffet para atraer a públicos diversos. (Foto: La Bisteca)

Remodelación de locales

La cadena inició un proceso de remodelación progresiva de sus locales en el marco de su aniversario 20. Según explicó Dino Lercari, estas renovaciones forman parte de un facelift integral de la marca, que incluye cambios en mesas, sillas, pisos y colores, además de una actualización general del diseño interior. Comenzarán por sus sedes de de Salaverry y San Isidro.

“Hemos decidido hacerle un cambio de imagen a la marca”, señaló el ejecutivo, quien precisó que este plan continuará en 2027 con los locales de Chacarilla y San Miguel, con el objetivo de que toda la cadena luzca una nueva imagen alineada a esta nueva etapa de la marca.

Innovación de la carta

La Bistecca continuará en 2026 introduciendo innovaciones puntuales en su propuesta gastronómica, sin alterar la esencia de su formato buffet. Lercari destacó que uno de los principales atributos de la marca es ofrecer una experiencia capaz de resolver el consumo de grupos y familias con gustos diversos. “Aquí puedes comer un chaufa, un ceviche o carnes al mismo tiempo, y todos felices”, señaló el ejecutivo, al subrayar que esa amplitud de oferta es uno de los factores que explica la fidelidad del público.

Como parte de estos ajustes, la cadena volverá a incorporar la estación de makis en 2026, una alternativa que, según Lercari, es especialmente valorada por el público joven y que estará presente desde la apertura de las nuevas sedes, para luego extenderse al resto de locales.