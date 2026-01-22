La marca nació como un emprendimiento casero en una terraza, impulsado por Heber Ascama Salinas (gerente general). (Foto: Big Boy/ Instagram)
Big Boy, la cadena peruana de hamburguesas de estilo americano, cerró el 2025 con un crecimiento de 200% frente al año previo, consolidando el avance sostenido que viene mostrando desde su lanzamiento en 2021. Durante el año, la marca abrió dos nuevos locales en Lima, llegandeo a cinco sedes en total, reforzando su presencia en el mercado local. De cara a 2026, la compañía apuesta por seguir expandiéndose, con dos aperturas confirmadas y el objetivo de llegar a un público más amplio con su propuesta de comida rápida. ¿Cuál es la estrategia de Big Boy para sostener su crecimiento en un mercado gastronómico cada vez más competitivo?

