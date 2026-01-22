La historia de Big Boy se inicia en abril de 2021, cuando Heber Ascama Salinas, ingeniero industrial y actual gerente general, comenzó a preparar hamburguesas en la terraza de su casa como un emprendimiento personal. Poco después se sumó Franco Loo Lecca, hoy gerente comercial, con experiencia en marketing digital, y ambos estructuraron el negocio. El crecimiento de la demanda, impulsado por redes sociales, llevó a la apertura del primer dark kitchen en Surquillo en enero de 2022, donde la facturación pasó de S/2,000 mensuales en sus inicios a entre S/50,000 y S/100,000. Ese mismo año, Big Boy ganó el Burger Fest 2022, un hito que validó su propuesta de hamburguesas de estilo americano y marcó el inicio de su expansión sostenida.

Tras su primer dark kitchen, hoy operando como centro de producción, Big Boy avanzó de forma sostenida en Lima: en 2022 abrió un segundo dark kitchen en San Miguel, que luego fue convertido en local presencial; en 2023 inauguró su primer punto físico en El Polo, Surco; en 2024 sumó un segundo local en la calle Bonilla, Miraflores; y en 2025 abrió sedes presenciales en San Isidro y San Miguel. Con ello, la cadena cerró 2025 con cinco sedes —cuatro locales presenciales y un dark kitchen—. De cara a 2026, la marca alista nuevas aperturas y la ampliación de uno de sus locales clave. ¿Qué tienen planeado para su próxima etapa de crecimiento?

En sus inicios, la facturación mensual pasó de S/2,000 a S/50,000–S/100,000 tras la apertura del dark kitchen. (Foto: Big Boy)

Planes 2026: dos nuevos locales en Lima y una remodelación

De cara a 2026, Big Boy ya tiene dos locales confirmados para este año: un segundo punto en Miraflores, ubicado en la calle Berlín, cuya apertura está prevista para finales de febrero, y un nuevo local a mitad de año (junio o julio) dentro de un centro comercial del Cono Norte, que no será a puerta calle. Franco Loo, gerente comercial, detalló que Lima sigue ofreciendo espacio para crecer. La inversión estimada por cada apertura asciende a US$100,000, destinada a equipamiento, obra y puesta en marcha. Con estas incorporaciones, la empresa proyecta cerrar 2026 con siete sedes en total, consolidando su cobertura en Lima antes de dar el siguiente salto geográfico.

En paralelo, Big Boy ejecutará en 2026 la ampliación de su local de El Polo, el de mejor desempeño de la cadena. “El local que mejor rinde es El Polo”, señalan desde la empresa, al explicar que concentra ventas tanto en salón como en delivery. La remodelación incorporará ocho mesas adicionales y responde a los aprendizajes sobre formato. “Ha sido ensayo y error”, explicó Franco Loo, al precisar que el metraje ideal está entre 80 y 100 m², mientras que experiencias como San Isidro, con 250 m², confirmaron que el mercado de hamburguesas premium requiere locales más eficientes.

Big Boy concentrará su crecimiento en la capital antes de dar el salto a provincias o al extranjero. (Foto: Big Boy)

Apuestan por franquicias: provincias y el extranjero en el radar

La expansión a provincias forma parte del radar estratégico de Big Boy en 2026, aunque no será inmediata. Desde la compañía reconocen un interés constante desde distintas ciudades del país, pero la prioridad sigue siendo Lima. “Siempre nos escriben para ir a Trujillo o Arequipa, pero sentimos que en Lima todavía hay mercado por cubrir”, explicó Heber Ascama, gerente general. Aun así, Arequipa, Trujillo y Cusco aparecen como los mercados más atractivos para una siguiente etapa a nivel nacional.

En cuanto al extranjero, Big Boy ya ha recibido propuestas concretas, particularmente desde Chile, aunque el paso aún no está definido. En esa línea, la compañía ha avanzado en la preparación de su modelo para franquicias, con procesos y operación cada vez más ordenados, aunque sin anunciar aún un despliegue formal bajo ese esquema. “Queremos consolidar la marca al 100% antes de migrar”, señaló Franco Loo, gerente comercial, dejando claro que la expansión internacional será una consecuencia del crecimiento sostenido.

Cada apertura demandará una inversión estimada de US$100,000, destinada a infraestructura, equipamiento y puesta en marcha. (Foto: Biig Boy)

LEA TAMBIÉN: KFC alcanza los 159 locales en Perú y va por la decena este año

Canales de venta

En 2026, los canales de venta de Big Boy reflejan la evolución del negocio desde un modelo eminentemente digital hacia una operación más equilibrada. La marca inició sus operaciones vendiendo únicamente por WhatsApp e Instagram, y hoy canaliza sus pedidos a través de Rappi, PedidosYa y su web propia con interfaz de Justo. “Al inicio nuestro único canal era WhatsApp y movíamos todo por Instagram”, recordó Heber Ascama, al explicar los primeros pasos del negocio. Con la incorporación de TikTok como canal de posicionamiento, la marca logró acelerar su visibilidad y demanda en los primeros años.

Ese crecimiento se tradujo en un cambio en la mezcla de ventas. “Empezamos siendo 70% delivery y 30% salón”, explicó Franco Loo, al detallar que, tras la expansión de los locales presenciales, la relación se ajustó a 60% delivery y 40% salón al cierre de 2025, una proporción que la empresa busca sostener en 2026. Desde la gestión, Ascama destacó que este equilibrio responde al mayor peso del consumo en sala en puntos estratégicos como El Polo y permite reducir la dependencia de plataformas, fortaleciendo la rentabilidad del negocio.

Carta de Big Boy

La carta de Big Boy se basa en un portafolio acotado de seis hamburguesas y papas, una decisión estratégica para asegurar consistencia y control operativo. “Nuestra filosofía es ser simples”, señaló Heber Ascama, al explicar el foco en perfeccionar el producto antes que ampliar la oferta. En 2025, la marca incorporó los Chicken Chunks, nuggets elaborados con 100% pechuga de pollo, como única novedad fuera del core.

La Big Bacon se mantiene como la hamburguesa más vendida de la cadena. Para 2026, Big Boy no ampliará la carta. “No vamos a agregar una hamburguesa más, sino que vamos a cambiar una de poca rotación por una nueva”, precisó Ascama, reafirmando una propuesta de hamburguesas de estilo americano premium, con foco en calidad y rotación del portafolio.

LEA TAMBIÉN: Restaurantes Ají Seco expande al mundo la cocina peruana desde Chile: Los destinos