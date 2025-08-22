Espacios compactos, cocinas optimizadas y presencia digital marcan la nueva ola de expansión de marcas gastronómicas. (Foto: difusión).
Espacios compactos, cocinas optimizadas y presencia digital marcan la nueva ola de expansión de marcas gastronómicas. (Foto: difusión).
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edy Quiñones
mailEdy Quiñones

La Cámara Peruana de Franquicias estima que más de 500 marcas en Perú ya operan bajo el sistema franquiciado-franquiciante y reveló que muchas de ellas tienen planes de expansión. La combinación entre identidad culinaria, escalabilidad y delivery ha sido clave en esta evolución. ¿Qué nuevas propuestas están cocinando las marcas para conquistar más ciudades y consumidores en 2025?

TE PUEDE INTERESAR

Fusión de sabores: La Cuadra de Salvador incorpora Symposium a su portafolio y mira su expansión
Chifas en Perú: tradición, fusión e innovación culinaria en un solo plato
Chifas en Perú: tradición, fusión e innovación culinaria en un solo plato

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.