El Caminito se inspira en el famoso barrio del mismo nombre ubicado en Argentina. Imagen referencial.
Ani Lu Torres
Ani Lu Torres

Quizá una de las actividades imprescindibles al visitar Buenos Aires, Argentina, sea recorrer Caminito, ubicado en el icónico barrio de La Boca. Este lugar, repleto de color, cultura y, por supuesto, gastronomía, es la fuente de inspiración que busca replicarse en Lima, la capital gastronómica de América Latina. La iniciativa, que cuenta con un expediente técnico recién concluido, comenzaría a ejecutarse este 2025. El proyecto contempla 10 cuadras diseñadas para albergar restaurantes, incluidas franquicias.

