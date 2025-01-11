El Jirón San Cristóbal, en el distrito de La Victoria, une dos de los estadios más importantes del país: el Estadio Nacional y el Estadio Alejandro Villanueva. Este corredor será el escenario de la ambiciosa transformación en la que la municipalidad planea invertir más de S/ 2 millones para acondicionar un pasaje peatonal, con acceso vehicular restringido, que integrará entre 20 y 30 locales dedicados a negocios culturales relacionados con el fútbol y propuestas gastronómicas.

Para este ‘Caminito íntimo’, se está trabajando en un plan para atraer inversionistas del sector gastronómico, así como para involucrar a los administradores del club Alianza Lima, quienes podrían implementar algún tipo de patrocinio, señala Walter Castro, gerente de Desarrollo Urbano de la municipalidad de La Victoria. El proyecto culminaría en un plazo de tres meses.

Para que un punto de Lima resulte atractivo para las principales franquicias, es clave garantizar el flujo comercial y la seguridad. En este caso, la zona podría beneficiarse de la alta concurrencia que generan ocasionalmente los partidos de fútbol, así como de su proximidad al emporio comercial de Gamarra, hoy convertido en una vitrina para franquicias peruanas que atrae a turistas internacionales.

“Este nuevo corredor gastronómico podría fácilmente albergar franquicias globales como McDonald’s o KFC, debido al tráfico de personas que genera el fútbol. También sería un espacio ideal para marcas peruanas, como cevicherías, pollerías, comida selvática y criolla”, afirma Guillermo Quintana, director global de Expansión Franquicia.

Los formatos más adecuados incluirían módulos, stands, food trucks y locales estilo “casual food”. Para franquicias internacionales, los espacios tendrían que superar los 200 metros cuadrados, mientras que las marcas nacionales podrían operar en locales desde 50 metros cuadrados, añade Quintana.

Lógicamente, al ser un nuevo corredor gastronómico se estima que las rentas iniciales sean, en promedio, atractivas. No obstante, en el tiempo, la plusvalía aumentaría como sucedió en su momento en el emporio de Gamarra.

Sandro Vidal, director de Consultoría e Investigación en RE Propiedades, también dijo a G de Gestión que La Victoria tiene un gran potencial para nuevos corredores gastronómicos atribuido al factor del deporte rey y a que alberga uno de los estadios con más historia y más populares del país. A la fecha, la renta en la zona comercial puede empezar desde los US$ 15 el metro cuadrado.

¿Inversión de US$ 36 millones?

El distrito, que limita con la zona empresarial de San Isidro, presentó durante el primer semestre del año un paquete de proyectos destinados a ejecutarse mediante Asociaciones Público-Privadas (APP). Entre las iniciativas destaca la concesión de 6,600 metros cuadrados de terreno municipal para la instalación de un terminal de pasajeros terrestres, ubicado en las proximidades de la zona de Parinacochas.

Adicionalmente, la municipalidad evalúa la aprobación de un proyecto privado que contempla la construcción de un estacionamiento subterráneo de dos niveles subterráneos, con una inversión estimada en US$ 36 millones. “Hay inversionistas interesados en desarrollar proyectos similares en otras áreas del distrito, pero todo está en evaluación para garantizar que no se afecten las áreas verdes ni la calidad del tránsito en las zonas residenciales”, señala Walter Castro.

