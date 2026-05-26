El pase a la segunda vuelta de las Elecciones 2026, programada para el domingo 7 de junio, de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez generó que algunos de los partidos políticos que participaron en la primera parte de los comicios tomen posición y anuncien el apoyo a uno de los candidatos.

Por otro lado, también hay agrupaciones y excandidatos a la presidencia que no se encuentran a favor de ninguna de las candidaturas, por lo que llamaron a votar en blanco o viciado.

El apoyo a Fuerza Popular

El excandidato presidencial por el partido Si Creo, Carlos Espá, anunció que votará por Keiko Fujimori en esta segunda vuelta, según mencionó en entrevista con diario Trome.

“Me preguntaron en una entrevista si la segunda vuelta fuera entre Keiko y (Rafael) López Aliaga, dije que mi voto sería secreto. Y si era entre Roberto Sánchez y Keiko, yo dije Keiko”, señaló.

Por otro lado, Roberto Chiabra, actual congresista y excandidato por la Alianza Unidad Nacional, en una entrevista en Willax, mencionó que votará por Fuerza Popular.

“Hay que tomar una decisión. En esta vida si uno no toma decisiones, hay que asumir”, indicó.

El apoyo a Juntos por el Perú

El partido Ahora Nación, liderado por Alfonso López Chau, anunció que apoyará la candidatura presidencial de Roberto Sánchez.

A través de un comunicado emitido el 23 de mayo, la organización política señaló que abstenerse a votar o votar viciado favorecería a Fuerza Popular.

“Nuestro voto por Juntos por el Perú (JP) es un voto crítico, respaldado por exigencias y garantías explícitas para nuestro país”, se lee en el pronunciamiento.

En tanto Yonhy Lescano, de Cooperación Popular, señaló que, luego de un proceso de votación interna, la agrupación política decidió respaldar la candidatura de Juntos por el Perú en la segunda vuelta electoral.

El partido Venceremos, liderado por Ronald Atencio, anunció que defenderá la votación a favor de Juntos por el Perú y Roberto Sánchez en la segunda vuelta. Por otro lado, Perú Federal, donde candidateó Armando Massé, también anunció su apoyo a la candidatura de Sánchez.

Asimismo, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores informó el 7 de abril que respaldaría la candidatura de Sánchez ante el fallecimiento de su candidato Napoleón Becerra.

Cabe precisar que estos pronunciamientos de los tres últimos partidos mencionados fueron emitidos antes de la proclamación oficial de los resultados.

¿A quién apoyará Renovación Popular ?

Renovación Popular hizo un llamado a la ciudadanía a no votar en blanco ni viciado. Sin embargo, el excandidato Rafael López Aliaga añadió que tampoco apoyará a ninguna candidatura de izquierda, infiriendo que apoyará a Keiko Fujimori.

“Por eso es que hemos tomado la decisión. No al voto en blanco, no al voto viciado, no al voto por el comunismo e izquierda radical”, señaló en conferencia e prensa.

El impulso al voto viciado

Por su parte, el excandidato por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, anunció que viciará su voto en la segunda vuelta, ya que consideró que las dos candidaturas profundizan la polarización política en el país. A su vez, señaló que la agrupación escribirá en la cédula electoral la frase: “Queremos un buen gobierno”.

“Hemos llegado a la conclusión de que no estamos de acuerdo con esas dos alternativas”, indicó.

Por otro lado, Marisol Pérez Tello, de Primero La Gente, afirmó que también viciará su voto, explicando que su decisión se basa en un frente de vigilancia a ambas candidaturas.

Alianza para el Progreso, el partido de César Acuña, no mencionó estar a favor de ninguna candidatura. A través de un comunicado, se dirigió a ambos candidatos y les mencionó que “gobernar es una enorme responsabilidad”, llamando a a la transparencia y la reconciliación.

En tanto, el partido Libertad Popular hizo un llamado a emitir un voto según “la más íntima libertad de conciencia”. Sin embargo, su excandidato presidencial, Rafael Belaúnde Llosa, en varias ocasiones se mostró en contra de la candidatura de Robert Sánchez.

Wolfgang Grozo, de Integridad Democrática, afirmó, en una entrevista en Bethel Radio, que ninguno de los candidatos que llegó a la segunda vuelta merece el voto de la ciudadanía y añadió: “No puedo ir a favor de alguien que tenga entre sus huestes a un asesino de policías, no hay forma”.

A su vez Vladimir Cerrón, de Perú Libre, criticó tanto a Fuerza Popular como Juntos por el Perú tras el debate técnico, precisando que ninguna de las organizaciones planteó cambios en el modelo económico en el país. Por su lado, el congresista Flavio Cruz señaló que el partido definirá su posición en una asamblea, tras descartar algún acercamiento con el fujimorismo, asegurando que “indepedendencia absoluta”, entre ambos partidos.

Cabe precisar que otros partidos como Podemos Perú, Fé en el Perú, Perú Primero, entre otros, no se han pronunciado aún al respecto.