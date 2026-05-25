En el bloque temático de “reforma del Estado” en el Debate técnico de la segunda vuelta 2026, Vladimiro Huaroc Portocarrero, miembro del equipo técnico de Fuerza Popular para dicho tema, comenzó su participación afirmando que el principal problema del Perú no es la falta de esfuerzo de su gente, sino que el Estado no funciona para su población.

Bajo esa perspectiva, se dirigió a las madres, jóvenes, agricultores y otros grupos de trabajadores para reconocer un Estado lento y burocrático.

“Ese es el verdadero rostro del caos, porque el caos no es solamente el desorden político. El caos es un trámite eterno, es una obra paralizada, una inversión que se detiene, una oportunidad que se pierde y un Estado que no coordina. Y cuando el Estado falla, crece la informalidad, se pierde confianza, se frenan las inversiones, aumentan el crimen, la inseguridad y por supuesto el abandono”, manifestó.

Así, destacó que el orden también significa vivir con dignidad, tranquilidad y oportunidades para salir adelante. En ese sentido, sostuvo que Fuerza Popular propone una reforma moderna del Estado, no para crear más oficinas ni aumentar burocracia, sino para que el Estado funcione y resuelva problemas concretos de los peruanos.

“Hoy los ministerios trabajan por separado y no tienen coordinaciones ni con las regiones ni con los municipios, menos con los distritos. Con Fuerza Popular esto va a cambiar, convertir a la Presidencia de la República en un verdadero centro de gobierno estratégico”, añadió.

Reformas estructurales contra la corrupción

Sobre la corrupción en el Perú, Huaroc indicó que este problema es un “cáncer” que atraviesa todas las instituciones y la sociedad nacional. En ese sentido, consideró que se necesita con urgencia una profunda reforma institucional y campaña nacional para que los estudiantes, jóvenes, campesinos, madres y padres puedan comprometerse con un cambio de actitud frente a la corrupción.

“Pasa por una reforma educativa, por una educación ciudadana y por leyes absolutamente rígidas que controlen definitivamente la corrupción”, sostuvo.

Transferencia de competencias y transformación digital

Respecto a la transferencia de competencias para luchar contra la corrupción, Huaroc propuso un Estado moderno, ágil y eficiente que opere como un centro de gestión estratégica que pueda articular las instituciones públicas a todos los niveles y que permita un trabajo más coordinado.

“No podemos seguir permitiendo que los ciudadanos pasen siete días a la semana exclusivamente pensando cómo ganarse la vida y cómo organizar los trámites frente a un Estado ineficiente. De esa forma, tenemos la necesidad de un ordenamiento que permita definitivamente estructurar figuras nuevas. Es repensar la descentralización”, anotó, en el evento promovido por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De otro lado, sobre la transformación digital en zonas rurales, recordó que Fuerza Popular ha planteado la modernización del Estado en su programa de Gobierno, considerando como uno de los ejes fundamentales a la digitalización del sector público a sus tres niveles.

“Tiene que haber una articulación entre los niveles más altos a los más pequeños del país. De esa manera, los trámites de un ciudadano tienen que hacerse y deben estar sincronizados en los tres niveles. No puede ser posible que un ciudadano de un distrito, al solicitar una participación funcional del Estado en cualquier trámite, tenga que esperar semanas y meses. Un sistema digital es una propuesta importantísima”, dijo.

Relación entre Poder Ejecutivo y Legislativo

Finalmente, Huaroc consideró que la relación entre Poder Ejecutivo y Legislativo debe ser una dinámica absolutamente establecida y permanente. En ese sentido, afirmo que la propuesta de Fuerza Popular apunta a que la democracia funcione, tiene que crear consensos y diálogos, no solamente a nivel de las instituciones públicas, sino también dando la participación a la ciudadanía.

“Los ciudadanos tienen que participar. Es la hora entonces que la democracia se fortalezca y que los padres de la patria sean el ejemplo de lo que aspira la sociedad nacional. De esa forma, podemos encontrar causas más democráticas, más abiertos a la solución de los graves problemas que tenemos”, remarcó.