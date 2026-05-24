La compañía presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) la Quinta Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado de la Unidad Minera Nueva Acumulación Quenamari - San Rafael.

El proyecto contempla una inversión de US$ 1,773.9 millones y apunta a sostener la operación de estaño más allá del 2028, prolongando su funcionamiento hasta el 2041 a través de ampliaciones, nuevas infraestructuras y ajustes operativos.

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Minsur busca elevar la capacidad de procesamiento de mineral en San Rafael hasta unas 5,000 toneladas por día. Foto: Minsur

Los cambios de Minsur en San Rafael

El documento presentado ante el Senace explica que uno de los cambios principales es la ampliación del área efectiva de la unidad minera. En detalle, la superficie pasaría de 2,682.5 hectáreas actualmente aprobadas a 4,601.47 hectáreas , incorporando tanto áreas de actividad extractiva como de uso minero. Esta expansión permitirá incluir nuevos componentes que sostendrán el incremento de producción y la continuidad de la operación.

Asimismo, Minsur plantea intervenir en terrenos mayoritariamente de su propiedad, aunque también considera predios privados con derechos de uso ya otorgados, lo que facilitaría la ampliación de la vida útil sin cambios sustanciales en la tenencia de tierras.

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Otro de los objetivos de Minsur en su mina San Rafael es la optimización del procesamiento del mineral. Actualmente, la unidad opera con minería subterránea y una planta concentradora con capacidad de 8,280 toneladas por día, complementada por una planta de reaprovechamiento de relaves.

Pero, ¿qué cambios se alistan en materia de producción? Minsur plantea elevar la capacidad de la planta concentradora de 3,480 a aproximadamente 5,000 toneladas diarias , lo que representa un incremento cercano al 44% en el procesamiento de mineral.

En paralelo, la empresa proyecta ampliar la capacidad de la planta de reaprovechamiento de relaves —que hoy opera en torno a las 2,500 toneladas por día— hasta cerca de 4,200 toneladas diarias . La expansión contempla la incorporación de nuevos circuitos de procesamiento para distintos tipos de sulfuros, con el objetivo de recuperar una mayor cantidad de estaño remanente. Con ello, el tratamiento de relaves aumentaría alrededor de 68%.

La propuesta también incluye el incremento de capacidad en las plantas de relaves y la implementación de nuevas instalaciones orientadas a optimizar la eficiencia del proceso productivo y recuperar mayor contenido de estaño, así como otros minerales asociados.

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La minera proyecta extender la vida útil de San Rafael hasta el 2041 mediante nuevas obras y expansión subterránea. Foto: Minsur

Explotación de mineral; ¿nuevas áreas a la vista?

Otro aspecto que indica el documento es la continuidad de la explotación de mineral mediante la profundización y expansión de labores subterráneas, lo que permitirá acceder a nuevas reservas de estaño. Esta estrategia, detalla Minsur, no solo implica extender las labores actuales, sino también incorporar nuevas áreas de explotación dentro de la unidad minera.

En concreto, se indica que la operación continuará con la expansión lateral y la profundización de las labores existentes hasta niveles más profundos, con el objetivo de aprovechar la totalidad del recurso mineral disponible en la unidad. En ese sentido, lo que se busca es asegurar la incorporación progresiva de nuevas zonas de explotación a medida que se agotan los sectores actualmente en producción.

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Esta medida es fundamental, refiere Minsur, para sostener la producción en el largo plazo, considerando el agotamiento progresivo de las zonas explotadas y la necesidad de mantener el flujo de mineral hacia las plantas de procesamiento.

El método principal seguirá siendo la minería subterránea, utilizando técnicas como el sublevel stoping longitudinal y transversal, con relleno en pasta y relleno detrítico. Este enfoque permite una explotación eficiente del yacimiento, asegurando la estabilidad de las labores mediante el uso de material de relleno proveniente, en parte, de los propios relaves del proceso.

En términos operativos, el mineral continuará siendo trasladado desde las bocaminas y rampas hacia las plantas de procesamiento —incluyendo puntos de acopio como canchas de mineral— antes de su concentración y posterior envío a la fundición de la empresa en Pisco.

En conjunto, estas medidas no solo permiten mantener el ritmo de extracción, sino también sostener el incremento proyectado en la capacidad de procesamiento, que considera ampliar el tratamiento de mineral en la planta concentradora hasta alrededor de 5,000 toneladas diarias.

Clave

Cronograma : Las obras se ejecutarían de manera progresiva entre 2028 y 2041, en paralelo con las operaciones actuales.