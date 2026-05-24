San Rafael, ubicada en Puno, es la principal operación de estaño de Minsur y una de las minas subterráneas más importantes del país. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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La minera peruana Minsur, parte del Grupo Brecca, se ha propuesto extender la vida útil de San Rafael (Puno), su mina de estaño que opera ininterrumpidamente desde 1977 y procesa actualmente 8,280 toneladas de mineral por día. ¿Hasta cuándo se prolongará su operación y qué transformaciones ejecutará para lograrlo?

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