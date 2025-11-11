La canadiense Global Battery Metals Ltd. (GBML) confirmó que Minsur S.A. comunicó su decisión de desistir de la opción de compra del proyecto Lara Copper, ubicado en el distrito de Laramate, Ayacucho. La notificación llega tras más de cinco años de que ambas empresas suscribieran el acuerdo que daba a Minsur la posibilidad de adquirir el activo bajo un esquema de opción y regalías.

El proyecto Lara, controlado en un 55% por GBML a través de su subsidiaria y en asociación con Lara Exploration Ltd., comprende un yacimiento de pórfido de cobre y molibdeno con recursos parcialmente definidos. La zona mineralizada —que ha sido explorada con 9,850 metros de perforación diamante y RC— abarca un área de entre 2 kilómetros de longitud este-oeste y entre 500 y 800 metros de extensión norte-sur. Su ubicación estratégica, a 40 kilómetros tierra adentro desde Palpa, en la ruta de la Panamericana, lo hacía un prospecto relevante dentro del portafolio de cobre de la región.

Minsur había asumido la opción de compra en julio de 2020, a través de Minas Dixon, subsidiaria de Lara Exploration, con el propósito de evaluar su potencial para un eventual desarrollo. Aunque no se revelaron las razones de la devolución del proyecto, la decisión refleja una reevaluación del portafolio de la minera peruana en un contexto de ajustes estratégicos dentro del mercado global del cobre.

Tras el anuncio, Global Battery Metals señaló que se encuentra revisando, junto con sus socios, los próximos pasos para el futuro del proyecto, que permanece como un activo de interés dada la creciente demanda por metales críticos en la transición energética. La empresa indicó que continuará evaluando alternativas que aseguren la continuidad del desarrollo técnico del yacimiento.

Las operaciones de la canadiense

La empresa Global Battery Metals Ltd. (GBML) se define como una compañía canadiense de exploración y desarrollo de minerales críticos, centrada en la adquisición de terrenos, la exploración geológica y la eventual puesta en valor de activos de litio, cobre y otros metales vinculados a la transición energética.

Su estrategia consiste en operar en jurisdicciones consideradas de “tier 1”, como Estados Unidos, Perú e Irlanda, lo que implica un claro enfoque geopolítico en ubicaciones con marcos normativos más predecibles para la industria minera.

En la práctica, GBML actualmente mantiene participaciones concretas en dos proyectos clave. Uno es el 100 % del activo llamado Lithium King Project, ubicado en Utah, EE.UU., un proyecto de salmuera de litio listo para comenzar perforaciones iniciales. La otra iniciativa es Lara Copper Project, en Ayacucho.

La operación de GBML como compañía de exploración implica que no está en etapa de producción —lo que significa que no genera producción comercial ni ingresos operativos significativos—, sino que su valor reside en avanzar los proyectos hacia etapas de exploración avanzada, definición de recursos y posibles alianzas o ventas de opción.

En ese sentido, la empresa centra sus esfuerzos en “desbloquear valor para los accionistas” mediante la adquisición a bajo costo de concesiones prospectivas, gasto en exploración donde se define el recurso y, eventualmente, generar un catalizador para la toma de opciones, joint-venture o desarrollo.