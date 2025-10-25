La compañía prevé que los accionistas de Latin Metals reciban acciones de Latin Explore a partir del 9 de enero de 2026, con la finalización de la operación estimada para el primer trimestre de 2026, sujeta a aprobaciones accionarias, judiciales y de la TSX Venture. (Foto referencial: Epiroc)
Alejandro Milla
ú en una nueva subsidiaria denominada Latin Explore, la cual cotizará en la TSX Venture Exchange. El traslado incluye sus proyectos 100 % propiedad como el Para Copper Project y el Auquis Copper Project, que serán el núcleo operativo de Latin Explore.

La compañía prevé que los accionistas de Latin Metals reciban acciones de Latin Explore a partir del 9 de enero de 2026, con la finalización de la operación estimada para el primer trimestre de 2026, sujeta a aprobaciones accionarias, judiciales y de la TSX Venture. La estrategia busca dividir dos modelos de negocio: Latin Metals seguirá operando bajo un esquema de generador de prospectos (“prospect generator”), enfocado en asociaciones de exploración con terceros para reducir la dilución de los accionistas, mientras Latin Explore asumirá una operativa directamente auto-financiada, orientada al descubrimiento mediante perforación de proyectos listos para avance inmediato.

Entre los activos incluidos en la escisión, el proyecto Para ya ha sido objeto de adquisiciones recientes y cuenta con datos históricos de exploración de Vale Exploration Peru S.A.C., incluyendo muestreo, geofísica de polarización inducida, y cuatro objetivos de perforación previamente identificados. Por su parte, Auquis posee potencial para depósitos tipo pórfido de cobre-molibdeno y skarn, con anomalías magnéticas y mineralización de cobre ya detectadas en superficie.

El perfil de Latin Metals

Latin Metals opera bajo el modelo de "generador de prospectos" (prospect generator). Esto significa que adquiere propiedades minerales con bajos costos iniciales, realiza los estudios de exploración temprana (muestreo, mapeo, geofísica) para definir objetivos de perforación, y luego busca asociarse con compañías mayores que asuman los costos elevados de perforación y desarrollo.

En Perú, Latin Metals posee el 100 % de varias propiedades de cobre en la franja costera (como el proyecto Para Copper Project, 1,900 hectáreas, donde se han detectado valores anómalos de cobre y molibdeno), y el proyecto Auquis Copper Project, con potencial de depósitos de tipo pórfido de cobre-molibdeno.

En Argentina, Latin Metals también opera mediante opciones y asociaciones. Por ejemplo, en el proyecto Cerro Bayo Project (Santa Cruz) recibió la aprobación ambiental para perforación exploratoria, y en el proyecto Huachi Copper‑Gold Project (San Juan) firmó acuerdo de opción para adquirir hasta el 100 % del activo, el cual contiene mineralización de cobre-oro.

Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa.

