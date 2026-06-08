La cacería dirigida y la captura incidental en redes de pesca son las principales amenazas que enfrentan los delfines de río en la Amazonía ecuatoriana, según una investigación difundida por el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio).

El estudio advierte que ambas especies presentes en el país se encuentran en una situación crítica debido a la presión humana y al deterioro de sus hábitats.

La investigación, desarrollada entre 2015 y 2025 por especialistas de Inabio, la Corporación BYOS, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador y el Grupo de Conservación de Delfines de Río del Ecuador, registró 50 eventos de mortalidad de ejemplares del delfín rosado amazónico (Inia geoffrensis) y del delfín gris (Sotalia fluviatilis).

De acuerdo con los resultados, más de la mitad de las muertes documentadas estuvieron relacionadas con la obtención y comercialización ilegal de partes de los animales, como dientes, grasa, cráneos y otros órganos, que son utilizados como amuletos, supuestos afrodisíacos o en prácticas de medicina tradicional.

Delfines rosado y gris, en peligro crítico por la presión humana en la Amazonía (Foto: Getty)

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Amenazas múltiples

Además de la cacería y la pesca incidental, los investigadores identificaron otros factores que afectan la supervivencia de estas especies, entre ellos las malas prácticas de turismo fluvial, la contaminación de ríos y lagunas, los derrames de hidrocarburos, la minería aurífera con uso de mercurio, la expansión de monocultivos, el aumento del tráfico fluvial y los efectos del cambio climático.

Uno de los hallazgos más preocupantes fue el registro del primer caso documentado en Ecuador de la muerte de un delfín de río asociada a una sequía extrema. El hecho ocurrió en 2023 en el sector noroccidental del Parque Nacional Yasuní, considerada la mayor área protegida del país y reconocida como Reserva de la Biósfera por la Unesco.

Los investigadores señalaron que la degradación progresiva de los ecosistemas acuáticos y los impactos cada vez más intensos del cambio climático podrían representar, a largo plazo, una amenaza incluso mayor que las actualmente observadas.

Poblaciones reducidas

Inabio recordó que la Amazonía ecuatoriana representa apenas el 1.6% de toda la cuenca amazónica, con una extensión de 132,292 kilómetros cuadrados. En este territorio habitan poblaciones reducidas tanto del delfín rosado como del delfín gris.

Debido a su limitada distribución y a las crecientes presiones humanas, ambas especies están catalogadas en Ecuador como especies en peligro crítico de extinción. El estudio subraya la necesidad de fortalecer las medidas de conservación para evitar un mayor declive de sus poblaciones.

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