Perú alcanzó 4.14 millones de conexiones de internet fijo al cierre del primer trimestre de 2026, un crecimiento de 0.92% frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por el dinamismo de Lima y Callao y la expansión de la fibra óptica, según cifras del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

Del total de conexiones registradas, 3.92 millones correspondieron al segmento residencial, que concentró el 94.76% del mercado. En tanto, el segmento comercial, destinado a empresas y negocios, sumó 216,559 conexiones, equivalentes al 5.24% del total nacional.

Lima y Callao continuaron liderando el mercado de internet fijo en el país. Al cierre del primer trimestre, ambas jurisdicciones registraron 2.3 millones de conexiones, lo que representó un crecimiento de 3.02% respecto al mismo periodo de 2025.

El segmento residencial continuó siendo el principal motor del mercado, con 3.92 millones de conexiones, equivalentes a casi el 95% del total nacional. (Foto: Osiptel)

En el interior del país, las regiones con mayor expansión en el número de conexiones fueron Madre de Dios, con un incremento de 34.67%, seguida de Amazonas con 20.02% y Puno con 11.87%, reflejando una mayor penetración del servicio fuera de la capital.

La fibra óptica se consolidó como la principal tecnología para la provisión de internet fijo en Perú. Al cierre del primer trimestre de 2026, este servicio superó los 3.41 millones de conexiones, un avance de 7.34% frente al mismo periodo del año anterior, alcanzando una participación de 82.55% del mercado.

La expansión de la fibra óptica también impulsó una mayor contratación de planes de alta velocidad. Según OSIPTEL, el 94.2% de las conexiones de internet fijo contaba con velocidades de descarga iguales o superiores a 100 Mbps al cierre del primer trimestre de 2026. Además, más del 11% de las conexiones registró velocidades de al menos 1000 Mbps.

Más del 94% de las conexiones de internet fijo en Perú cuenta con velocidades de descarga iguales o superiores a 100 Mbps. (Foto: Osiptel)

Desempeño de empresas: Win, Claro y MiFibra

En cuanto al desempeño de las empresas operadoras, Win, Claro y MiFibra registraron los mayores incrementos en número de conexiones contratadas. Win lideró el crecimiento con 151,932 nuevas conexiones, seguida por Claro con 90,735 y MiFibra con 71,546.

Respecto a la participación de mercado, Claro se mantuvo como el principal operador de internet fijo del país con una cuota de 26.80%. Le siguieron Movistar con 24.90%, Win con 19.42%, Wow con 12.22%, MiFibra con 4.88% y Starlink con 1.69%.

Asimismo, Win, Claro y MiFibra fueron las empresas que más aumentaron su participación de mercado frente a marzo de 2025. Win avanzó 3.53 puntos porcentuales, mientras que Claro y MiFibra incrementaron su cuota en 1.97 y 1.7 puntos porcentuales, respectivamente.