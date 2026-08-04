Luis Rubio renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima. Foto: Jesús Maza / Caretas
Luis Rubio renuncia a su candidatura a la alcaldía de Lima. Foto: Jesús Maza / Caretas
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Redacción Gestión
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un día antes de que venza el plazo para la aprobación de listas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

del Jurado Electoral Especial Lima Centro.

“Por razones estrictamente personales a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable a dicha candidatura”, se lee en el documento.

Como se recuerda,

De acuerdo con el cronograma electoral de los comicios del 4 de octubre, el 5 de agosto es la fecha límite para publicar fórmulas de candidatos admitidos y para la presentación de renuncias y retiro de listas.

Noticia en desarrollo.

Municipalidad de Lima amplía por 60 días la La renuncia fue presentada un día antes de que venza el plazo para la aprobación de listas para las elecciones del 4 de octubre. Foto: Difusión.
Municipalidad de Lima amplía por 60 días la La renuncia fue presentada un día antes de que venza el plazo para la aprobación de listas para las elecciones del 4 de octubre. Foto: Difusión.

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