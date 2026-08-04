Luis Rubio presentó su renuncia a la candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, un día antes de que venza el plazo para la aprobación de listas para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

El documento de renuncia fue presentado el martes 4 de agosto ante la mesa de partes del Jurado Electoral Especial Lima Centro.

“Por razones estrictamente personales a través del presente documento manifiesto mi renuncia irrevocable a dicha candidatura”, se lee en el documento.

Como se recuerda, la fórmula de Renovación Popular estaba integrada por Rubio, así como Rafael López Aliaga, excandidato presidencial y exalcalde de Lima, como teniente alcalde o primer regidor.

De acuerdo con el cronograma electoral de los comicios del 4 de octubre, el 5 de agosto es la fecha límite para publicar fórmulas de candidatos admitidos y para la presentación de renuncias y retiro de listas.

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