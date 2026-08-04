Inacal informó que ha tomado una decisión clave para mejorar la información nutricional que reciben los consumidores para adoptar hábitos de alimentación más saludables.

Con ese propósito aprobó la Norma Técnica Peruana NTP 209.652:2025 “ALIMENTOS ENVASADOS. Etiquetado Nutricional. 4ª Edición”. Una norma técnica que establece los requisitos que debe cumplir el etiquetado nutricional de alimentos envasados destinados al consumo humano.

“Una decisión de compra responsable comienza con una etiqueta clara y comprensible. Esta Norma Técnica Peruana establece criterios para que la información nutricional sea estandarizada, confiable y fácil de interpretar, permitiendo que los consumidores tomen decisiones mejor informadas”, destacó el presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez.

Contenido de la norma técnica del Inacal

Como parte de la campaña “Revisa la etiqueta, consume calidad”, el Inacal impulsa la difusión de esta Norma Técnica Peruana para fortalecer una cultura de consumo informado. La norma contribuye a que la información consignada en los envases sea uniforme y comparable, permitiendo identificar con mayor facilidad el contenido de calorías, proteínas, carbohidratos, azúcares y otros nutrientes al momento de elegir entre productos similares.

Entre sus principales disposiciones, la norma establece que los alimentos que incluyan declaraciones nutricionales o de propiedades saludables deberán consignar información sobre el valor energético (calorías), proteínas, carbohidratos, azúcares totales, grasas totales, grasas saturadas y sodio, además de otros nutrientes cuando corresponda.

Asimismo, define los criterios para declarar vitaminas y minerales para los cuales existan ingestas recomendadas o que sean nutricionalmente importantes, de acuerdo con la autoridad nacional competente o las disposiciones vigentes del Codex Alimentarius, evitando información que pueda inducir a interpretaciones erróneas.

La norma también dispone que la información nutricional se presente en formatos claros y de fácil lectura, mediante tablas o, cuando el tamaño del envase lo requiera, en formato lineal. Además, permite expresar los valores por 100 gramos, 100 mililitros, por porción o por envase, facilitando la comparación entre productos y la comprensión de su aporte nutricional.

Otro aspecto relevante es que incorpora criterios técnicos para verificar que la información declarada en la etiqueta corresponda al contenido real del alimento. Para ello, establece tolerancias aceptables entre los valores declarados en la etiqueta y los obtenidos mediante análisis, contribuyendo a brindar información más confiable y transparente.

De igual forma, la Norma Técnica Peruana contempla la revisión periódica del etiquetado nutricional conforme avance de acuerdo con datos de salud pública en materia de nutrición; y promueve el desarrollo de acciones de educación al consumidor para facilitar la comprensión de la información nutricional.