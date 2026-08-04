La norma técnica contempla la revisión periódica del etiquetado nutricional conforme avance de acuerdo con datos de salud pública en materia de nutriciónFoto: Inacal.
La norma técnica contempla la revisión periódica del etiquetado nutricional conforme avance de acuerdo con datos de salud pública en materia de nutriciónFoto: Inacal.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Inacal informó que ha tomado una decisión clave para mejorar la información nutricional que reciben los consumidores para adoptar hábitos de alimentación más saludables.

“Una decisión de compra responsable comienza con una etiqueta clara y comprensible. Esta Norma Técnica Peruana establece criterios para que la información nutricional sea estandarizada, confiable y fácil de interpretar, permitiendo que los consumidores tomen decisiones mejor informadas”, destacó el presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez.

Contenido de la norma técnica del Inacal

Como parte de la campaña “Revisa la etiqueta, consume calidad”, el Inacal impulsa la difusión de esta Norma Técnica Peruana para fortalecer una cultura de consumo informado. La norma contribuye a que la información consignada en los envases sea uniforme y comparable, permitiendo identificar con mayor facilidad el contenido de calorías, proteínas, carbohidratos, azúcares y otros nutrientes al momento de elegir entre productos similares.

Asimismo, define los criterios para declarar vitaminas y minerales para los cuales existan ingestas recomendadas o que sean nutricionalmente importantes, de acuerdo con la autoridad nacional competente o las disposiciones vigentes del Codex Alimentarius, evitando información que pueda inducir a interpretaciones erróneas.

La norma también dispone que la información nutricional se presente en formatos claros y de fácil lectura, mediante tablas o, cuando el tamaño del envase lo requiera, en formato lineal. Además, permite expresar los valores por 100 gramos, 100 mililitros, por porción o por envase, facilitando la comparación entre productos y la comprensión de su aporte nutricional.

De igual forma, la Norma Técnica Peruana contempla la revisión periódica del etiquetado nutricional conforme avance de acuerdo con datos de salud pública en materia de nutrición; y promueve el desarrollo de acciones de educación al consumidor para facilitar la comprensión de la información nutricional.

TE PUEDE INTERESAR

El 65% de trabajadores usa su tarjeta de alimentos para compras del hogar
Charlotte: así creció el negocio de alimentos que nació en la cocina de una familia peruana
Publican norma que permitiría reducir penas para sentenciados por omisión de alimentos

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.