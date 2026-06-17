Publicidad bajo la lupa: ¿hasta dónde puede llegar una promesa comercial?. (Foto: Indecopi)
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Gerardo Rosales Diaz
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Las promociones suelen ser una de las herramientas más utilizadas por las empresas para atraer consumidores. Sin embargo, cuando el mensaje publicitario no coincide con las condiciones reales de la oferta, pueden surgir cuestionamientos sobre su veracidad.

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