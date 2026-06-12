La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa (ORI Arequipa) confirmó en segunda y última instancia administrativa la sanción impuesta a Latam Airlines Perú S.A. por vulnerar el deber de idoneidad al ocasionar que un pasajero perdiera su conexión internacional debido a un retraso injustificado en un vuelo nacional.

Según determinó la autoridad, la aerolínea demoró por más de cinco horas el vuelo que cubría la ruta Arequipa-Lima sin acreditar una causa válida que justificara la tardanza. A ello se sumó una modificación no sustentada en el horario del tramo internacional, lo que terminó afectando el itinerario completo del consumidor.

Como resultado de las investigaciones, la Comisión concluyó que la empresa incumplió el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que obliga a los proveedores a brindar sus servicios conforme a las condiciones ofrecidas y a las expectativas razonables generadas en los usuarios.

Indecopi concluyó que la aerolínea incumplió el deber de idoneidad al no garantizar la prestación del servicio en las condiciones ofrecidas. Foto: Indecopi.

En ese contexto, Indecopi dispuso como medida correctiva que Latam Airlines devuelva US$ 820 al pasajero afectado, monto correspondiente al boleto del trayecto Lima-Punta Cana que no pudo utilizar debido a los inconvenientes generados por la compañía aérea.

Asimismo, la entidad precisó que las amonestaciones impuestas en primera instancia quedaron firmes, debido a que la empresa no las cuestionó durante el proceso de apelación.

La decisión quedó recogida en la Resolución Final N.° 145-2026/INDECOPI-AQP, emitida por la Comisión de la ORI Arequipa.