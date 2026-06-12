Indecopi concluyó que la aerolínea incumplió el deber de idoneidad al no garantizar la prestación del servicio en las condiciones ofrecidas. Foto: Indecopi.
Indecopi concluyó que la aerolínea incumplió el deber de idoneidad al no garantizar la prestación del servicio en las condiciones ofrecidas. Foto: Indecopi.
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Redacción Gestión
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La Comisión de la Oficina Regional del en Arequipa (ORI Arequipa) confirmó en segunda y última instancia administrativa la sanción impuesta a por vulnerar el deber de idoneidad al ocasionar que un pasajero perdiera su conexión internacional debido a un retraso injustificado en un vuelo nacional.

Según determinó la autoridad, la aerolínea demoró por más de cinco horas el vuelo que cubría la ruta Arequipa-Lima sin acreditar una causa válida que justificara la tardanza. A ello se sumó una modificación no sustentada en el horario del tramo internacional, lo que terminó afectando el itinerario completo del consumidor.

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Como resultado de las investigaciones, la Comisión concluyó que la empresa incumplió el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que obliga a los proveedores a brindar sus servicios conforme a las condiciones ofrecidas y a las expectativas razonables generadas en los usuarios.

Indecopi concluyó que la aerolínea incumplió el deber de idoneidad al no garantizar la prestación del servicio en las condiciones ofrecidas. Foto: Indecopi.
Indecopi concluyó que la aerolínea incumplió el deber de idoneidad al no garantizar la prestación del servicio en las condiciones ofrecidas. Foto: Indecopi.

En ese contexto, dispuso como medida correctiva que Latam Airlines devuelva US$ 820 al pasajero afectado, monto correspondiente al boleto del trayecto Lima-Punta Cana que no pudo utilizar debido a los inconvenientes generados por la compañía aérea.

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Asimismo, la entidad precisó que las amonestaciones impuestas en primera instancia quedaron firmes, debido a que la empresa no las cuestionó durante el proceso de apelación.

La decisión quedó recogida en la , emitida por la Comisión de la ORI Arequipa.

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