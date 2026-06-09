Lionel Messi disputó el partido amistoso contra Universitario de Deportes en enero del 2025. Su llegada al Perú causó revuelo entre miles de fanáticos del balompié; algunos de ellos desembolsaron cerca de S/ 4,000 por el Meet & Greet. Foto: Leo Messi / Instagram
Lionel Messi disputó el partido amistoso contra Universitario de Deportes en enero del 2025. Su llegada al Perú causó revuelo entre miles de fanáticos del balompié; algunos de ellos desembolsaron cerca de S/ 4,000 por el Meet & Greet. Foto: Leo Messi / Instagram
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Redacción Gestión
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El Indecopi multó por 50.94 UIT (S/ 280,170) a la empresa Sound Music Entertainment por, disputado en enero del 2025.

Según la Comisión de Protección al Consumidor n.º 3 del Indecopi, ; y si bien la empresa indicó en un principio que participarían “algunos jugadores del Inter Miami”, declaraciones públicas de miembros de la firma confirmaron la asistencia del astro argentino a la reunión, lo que influyó en la decisión de compra del público.

No obstante, , a pesar de que los hinchas pagaron cerca de S/ 4,000 por este servicio.

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Al respecto, el Indecopi ordenó a Sound Music Entertainment devolver el dinero correspondiente a los beneficios no brindados a los 42 consumidores afectados en un plazo de 15 días hábiles.

Promotores del Meet & Greet de jugadores del Inter Miami con hinchas peruanos aseguraron que Lionel Messi iba a participar de la experiencia, mas nunca apareció. Foto: Getty Images
Promotores del Meet & Greet de jugadores del Inter Miami con hinchas peruanos aseguraron que Lionel Messi iba a participar de la experiencia, mas nunca apareció. Foto: Getty Images

La Comisión comprobó que Sound Music Entertainment no entregó la cena ofrecida en la experiencia, y la reemplazó por un coffee break, sumado a que no notificó oportunamente sobre el horario del Meet & Greet.

Se concluyó que la organizadora del encuentro no devolvió el valor proporcional de las entradas a todos los consumidores afectados, pese a que el servicio no se entregó en los términos ofrecidos.

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De esa manera, el Indecopi impuso una multa de 35.47 UIT (S/ 195,085) a la empresa, y sancionó a su gerente general, Jahyr Prada Whitimbury, con 15.47 UIT (S/ 85,085) por no adoptar las medidas necesarias para impedir los incumplimientos contra el público.

El Indecopi recalcó que la decisión de la Comisión no ha sido apelada por esta firma, por lo que la resolución ha quedado firme.

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