Universitario de Deportes e Inter de Miami disputaron un partido amistoso el último miércoles 29 de enero como parte de la gira de preparación del elenco estadounidense. El encuentro representó un hito por la llegada de figuras del balompié como Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Lionel Messi. Sin embargo, no estuvo exento de polémicas debido a que el astro argentino no se presentó al Meet and Greet por el cual los hinchas peruanos pagaron casi S/4,000. Días antes, la organización había asegurado la participación del mundialista. ¿Publicidad engañosa? Expertos analizan el caso para conocer qué le corresponde a los asistentes a los asistentes que pagaron para ver al ‘10′.

Como parte del paquete Hospitality Butaca Roja valorizado en S/ 3,855 —de acuerdo con Ticketmaster— el grupo de usuarios que compró esta entrada iba a tener acceso “a la cena Meet & Greet con la presencia de algunos jugadores del Inter Miami CF, catering y buses hacia el Estadio Monumental ‘U’” para ver el partido desde la tribuna de occidente. Dicho paquete no garantizaba que Messi acudiría a la velada con los aficionados. La venta de entradas para el partido inició el pasado viernes 17 de enero, y en cuestión de minutos se agotaron las que incluían el Meet & Greet. Un día antes (el jueves 16) el gerente general de la productora Long Play Entertainment , Pol Liza Ríos—organizadora del partido entre la U e Inter Miami— aseguró que Lionel Messi sí iba a interactuar con los seguidores que compraron este ticket. LEA TAMBIÉN: Congreso alarga vida de productos con colorante rojo N° 3 pese a advertencia sanitaria “Sí, claro que sí. Messi va a ser parte del Meet and Greet. Luis Suárez, también. Los principales, como les digo porque este es un premio que se le da al hincha por su esfuerzo muy grande”, comentó Liza a RPP. ¿Organización que trajo a Messi decepcionaron a hinchas? las consecuencias legales ¿Pesan más los términos y condiciones en el boleto o la palabra del organizador del evento? “Se complementa la publicidad respecto a la oferta que propusieron. Creo que si no había entrevista ni difusión adicional para señalar que él (Lionel Messi) iba a estar presente (en el Meet & Greet) alguno deliberaba claramente que podría ser cualquier jugador; pero, por el video de la entrevista (del organizador Pol Liza en RPP) me parece que lo afecta (a Long Play Entertainment) porque es un complemento”, comentó a Gestión el abogado Mario Pinatte, socio senior del Área de Compliance de CPB Abogados. Pinatte resaltó que los organizadores del partido Universitario contra Inter Miami “no pudieron estar con banderolas difundiendo algo” para luego “ceñirse a lo que dice solamente en el ticket”. “Hay una clara alusión y no es cualquier persona la que lo realiza, sino una autorizada”, puntualizó. En esa línea, el presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), Crisólogo Cáceres, sostuvo que es suficiente con la declaración del gerente general de Long Play Entertainment para que los consumidores se quejen ante el Indecopi —organismo que, poco antes del partido, inició una investigación para determinar si se engañó a los hinchas que compraron tickets para el Meet & Greet al que Messi no acudió—. LEA TAMBIÉN: ¿Te equivocaste al transferir por Yape o Plin?: bancos tendrían que devolver el monto “El vocero de la empresa hizo un anuncio atractivo para miles de consumidores y por tanto, la empresa está obligada a cumplir. Esto se conoce como efecto vinculante de la publicidad. Hay sustento suficiente para presentar una denuncia por publicidad engañosa”, argumentó para este diario. Indecopi se manifestó sobre los reclamos de los hinchas ante la ausencia de Lionel Messi en Meet & Greet. (Imagen: Indecopi) Coincide con esa lectura el abogado Jaime Delgado. “Los hinchas tienen derecho a que se les devuelva el dinero porque no se han cumplido los términos de la oferta”. A su juicio, más allá de la sanción a los empresarios que organizaron el partido entre Inter Miami y Universitario, al no materializarse el compartir con Lionel Messi da pie a que los afectados pidan que se les devuelva su pago “por un servicio que no se ha dado”. ¿Quién es el responsable? Pinatte recalca que el único culpable —de comprobarse ello tras las investigaciones de Indecopi— sería el organizador del partido Long Play Entertainment. El letrado explica que Universitario de Deportes no fijó los precios y fue un proveedor del servicio ajeno a la organización del espectáculo. Finalmente, recuerda que se ha afectado el principio de veracidad al no presentarse Messi al Meet & Greet ya que fue parte de la oferta brindada al público pero no se cumplió. Ahora queda en cancha del Indecopi establecer qué sanción aplicar: la devolución del dinero puede ser una de las opciones así como una multa al organizador del partido U vs Inter de Miami. LEA TAMBIÉN: Indecopi aclara: heladeros en Miraflores “ganan” contra restricciones “La oferta se completó señalando que Messi iba a estar presente. No sé si una persona iba a comprar una entrada a ese valor (S/3,855) si él (Messi) no iba a acudir. Lo determinante para adquirir esta entrada era la presencia del personaje en cuestión (Messi). Sin él no la comprarían para ver a Busquets o Suárez. Definitivamente la atracción fue Messi”, concluyó. SOBRE EL AUTOR Fernando Cuadros Concha Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital. Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.