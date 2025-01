Con el Proyecto de Ley N° 10057/2024-CR, el parlamentario Flavio Cruz (Perú Libre) pretende modificar la Ley que regula las características básicas del dinero electrónico (Ley N° 29985) a fin de que las entidades financieras reintegren el monto de las transferencias erróneas a través de las apps de billeteras digitales.

Dichas plataformas de transferencia de dinero digital son Yape, Plin, Tunki, Agora PAY y BIM, por lo que sus usuarios se verían favorecidos pese a realizar una operación errada. Según el texto —que deberá evaluarse en comisiones antes de llegar al Pleno— se busca “proteger al consumidor”.

Se añadiría un nuevo artículo a la Ley N° 29985:

d) La devolución de dinero al usuario, por las entidades financieras como consecuencia de una transferencia errada del dinero electrónico, en un aplicativo móvil.

¿Se puede obligar a los bancos a devolver el dinero de una transferencia equivocada?

El docente de los programas de Finanzas de ESAN, Arturo García, explica que la propuesta congresal para que las entidades financieras devuelvan el dinero tras una transferencia de dinero errada no es viable y, además, atenta contra el orden del sistema financiero.

“Si ya se abonó a una persona o empresa por error, el banco solo puede interponer sus buenos oficios para coordinar con el titular a quien se le transfirió por error y solicitarle devuelva el monto transferido”, sostuvo para Gestión.

Actualmente los bancos cumplen con notificar a la persona que recibió el dinero que no le correspondía, y queda en su criterio si procede a devolverlo o no —añade—. García considera que “así es lo correcto, por cuanto el banco no puede concluir que fue una transferencia errada” si la otra parte no lo reconoce.

“Un caos operativo”

A criterio del experto en Finanzas, Walter Eyzaguirre, por más bienintencionada que sea la propuesta del congresista Cruz para resguardar a los usuarios de las billeteras digitales, su aplicación estremecería a los bancos detrás de las billeteras móviles al crearse dos escenarios “de preocupaciones” que saturarían los canales de reclamo de cara al reglamento que establecerá —de prosperar en el Pleno— la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

“Será un caos operativo”, prevé. En primer lugar, advierte que los usuarios de Yape, Plin o cualquier otra app no están libres de ser víctimas de una estafa y en ese escenario, pueden alegar que “cometieron un error”, instando a la entidad financiera detrás de la billetera electrónica a que se les reembolse el dinero. “Allí la SBS deberá dejar claro que no se trató de un problema o una falla de la billetera digital sino con el ciudadano que cayó en una estafa. Sería una falla por no saber manejar el producto digital”, resumió para Gestión.

Además, señala que la aplicación de esta ley “dependerá de la buena fe” de los ciudadanos, ya que pueden haber casos donde un usuario se queja ante la app por una supuesta transferencia errónea sin presentar más medios probatorios que una captura de pantalla con un monto distinto al de su reclamo. “¿Cómo se va a fiscalizar en ese caso? Cualquiera, aprovechándose, podrá reclamar ante el BCP o Interbank o la banca que fuere”, anotó.

