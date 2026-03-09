La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) informó que recibió 350 denuncia por incumplimientos en materia de igualdad salarial por parte de las empresas privadas, en el 2025.

Como resultado, en el Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS), se emitieron 58 resoluciones de multa entre la primera y segunda instancia, por un monto equivalente a 6´195,130 de soles.

Recordemos que la discriminación remunerativa entre varones y mujeres está prohibida de acuerdo con la Ley Nº 30709. Es obligación de los empleadores evaluar y agrupar los puestos de trabajo, mediante la determinación de categorías y funciones, aplicando criterios objetivos que garanticen la igualdad remunerativa por igual trabajo.

Para que los trabajadores identifiquen y denuncien casos de incumplimientos en sus centros de trabajo, la Sunafil ha orientado a 10,945 trabajadores, durante el 2025. Además, emitió 18,226 cartas inductivas a igual número de empresas, con la finalidad de recordarles sus obligaciones, para evitar infracciones sobre igualdad salarial.

Las principales obligaciones de los empleadores son contar con un cuadro de categorías y funciones y preparar una política salarial, sin incurrir en situaciones de discriminación directa o indirecta. Asimismo, deben comunicar al personal la política salarial de la empresa.

La Sunafil recuerda que la discriminación por remuneración, basada en el sexo, es considerada una infracción muy grave en materia de relaciones laborales. Es decir, las multas pueden fluctuar entre 1,265 soles hasta los 288,915 soles, dependiendo del tipo de empresa y de la cantidad de trabajadores.