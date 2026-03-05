La equidad de género en el sector empresarial peruano avanza pero de manera frágil y reversible. En el 2025, solo el 15% de los cargos de CEO en el país es ocupado por mujeres, una cifra menor a la registrada en años previos y que confirma la persistencia del techo de cristal en la alta dirección.

La participación de mujeres CEO se incrementó de 19% en 2019 a 21% en 2020, alcanzando 24% en 2021. Sin embargo, este avance no se sostuvo: el indicador cayó a 20% en 2022 y retrocedió hasta 15% en 2025, evidenciando la vulnerabilidad del acceso femenino a los puestos de mayor poder corporativo.

Así lo revela los datos del sistema de monitoreo IPAE Mide, elaborado por IPAE Acción Empresarial en colaboración con APOYO Consultoría e Ipsos Perú, presentado en el marco del Día Internacional de la Mujer.

IPAE Mide monitorea la evolución del país mediante 44 indicadores, con información actualizada a diciembre de 2025. Entre ellos, evalúa el avance del Principio IPAE de Equidad, inclusión y diversidad en las empresas, considerando variables como liderazgo femenino, brecha salarial de género y adopción de políticas formales de equidad.

Sobre la Implementación de políticas de equidad de género, el porcentaje de empresas que declaran contar con una política formal pasó de 34% en 2019 a 35% en 2020, subió a 40% en 2021 y alcanzó 48% en 2022. Sin embargo, retrocedió a 45% en 2023, repuntó a 53% en 2024, para luego descender a 47% en 2025,lo que refleja una alta sensibilidad de estos avances frente a la coyuntura económica y social.

Si bien más compañías adoptaron políticas de equidad en los últimos años, en el 2025 solo el 47% las mantiene vigentes y la presencia femenina en la máxima toma de decisiones vuelve a caer. (Foto: Getty)

En cuanto a Mujeres en el primer nivel ejecutivo, el indicador muestra una tendencia más favorable, aunque irregular. La participación femenina subió de 24% en 2019 a 28% en 2020 y alcanzó 33% en 2021. Luego descendió a 31% en 2022, subió a 36% en 2023, cayó a 33% en 2024 y se elevó nuevamente a 42% en 2025, el valor más alto de la serie.

Sigue la Brecha salarial

La Brecha salarial de género, medida como porcentaje del salario masculino,también evidencia avances pero no sostenidos. Se redujo de 18% en 2019 a 12% en 2020, volvió a ampliarse a 17% en 2021, bajó de 14% en 2022, aumentó a 19% en 2023 y se redujo nuevamente a 15% en 2024.

En relación al indicador integrado de Políticas de equidad, inclusión y diversidad (género, comunidad LGTBQ+, personas con discapacidad y diversidad etno-racial) muestra que solo el 42% de las empresas cuentan hoy con políticas o lineamientos formales, lo que confirma que la gestión de la diversidad aún se desarrolla de manera fragmentada.

Los datos de IPAE Mide evidencian que la equidad avanza cuando el contexto es favorable, pero retrocede cuando enfrenta presión económica o institucional. En el marco del 8M, las cifras muestran que el principal desafío del sector privado no es declarar su compromiso con la igualdad de oportunidades, sino convertirlo en una política sostenida, transversal y medible en el tiempo. Mientras algunos aspectos ganan visibilidad, otros siguen relegados, lo que evidencia una madurez aún incipiente en la gestión integral de los mismos.