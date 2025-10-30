Así afecta la brecha de género a nivel empresarial. | Andina
Así afecta la brecha de género a nivel empresarial. | Andina
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

La informalidad es un problema que se extiende a lo largo del país y trasversal a todos sus sectores económicos. Si bien representa un escenario desventajoso, lo es más para las mujeres, reveló la reciente publicación “Brechas de género en el desempeño de las empresas en el Perú” del Banco Mundial, al analizar las diferencias en su dinamismo según su liderazgo, considerando el ámbito formal e informal.

TE PUEDE INTERESAR

América Latina cerrará la brecha de género más rápido: la tarea de Perú en la proyección
Romper el círculo: La informalidad perpetúa la brecha de género
Forestal: así va el plan para reducir la brecha de género en el sector

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.