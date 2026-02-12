Sunafil: Cuando el empleador no entrega información, un tercero puede definir el vínculo laboral. Foto: Congreso.
Gerardo Rosales Diaz
En los últimos años, las fiscalizaciones laborales han intensificado el uso del principio de primacía de la realidad para identificar relaciones de trabajo encubiertas bajo contratos civiles, especialmente en sectores que recurren a esquemas de locación de servicios.

