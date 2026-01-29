Bajo el marco del inicio del año fiscal, para muchos empleadores una fiscalización laboral genera incertidumbre porque no siempre está claro qué se revisa ni dónde pueden aparecer los errores. Sin embargo, la mayoría de las observaciones señaladas por la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) no responden a situaciones complejas, sino a descuidos frecuentes en la gestión de planillas y documentos laborales.

“Muchas empresas operan con planillas que se han ido construyendo con el tiempo, sin revisiones integrales. Cambios normativos, ajustes en sueldos o jornadas y procesos manuales terminan generando brechas que el empleador no siempre detecta, pero que sí quedan expuestas durante una inspección laboral”, señaló Renato Silva, gerente general adjunto de Alvisoft.

¿Qué se revisa en una fiscalización?

Antes de una inspección de la Sunafil, todo empleador debe considerar que la autoridad no solo verifica el pago oportuno de las remuneraciones, sino la correcta gestión integral de la planilla y el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales . Entre los principales aspectos evaluados se encuentran:

-El correcto cálculo y pago de sueldos, beneficios sociales y compensaciones, de acuerdo con la normativa vigente.

-La concordancia entre los montos consignados en las boletas de pago, lo efectivamente abonado a los trabajadores y lo declarado ante la autoridad.

-La existencia de contratos laborales actualizados que reflejen fielmente la jornada, el cargo y las funciones desempeñadas.

-El adecuado registro y pago de aportes, descuentos y retenciones de ley en T-Registro.

-El orden, disponibilidad y la facilidad de acceso de la documentación laboral requerida durante una inspección.

-La cantidad de recibos por honorarios (4ta categoría) que le giran a la empresa, los montos y la reiteratividad de los mismos.

El incumplimiento de alguno de estos aspectos puede derivar en sanciones económicas. Para determinar el monto de la multa, la Sunafil evalúa variables como la gravedad de la infracción, el tipo de empresa y el número de trabajadores afectados. Cabe precisar que las sanciones se calculan en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), cuyo valor para 2026 es de S/ 5,500.

Escala de multas de la Sunafil para este 2026

“En el actual contexto de fiscalización, las inspecciones laborales ya no se centran en un solo error puntual, sino en la coherencia integral de la gestión laboral. La autoridad cruza información, revisa antecedentes y evalúa si la empresa tiene control real de su planilla. Por eso, cualquier desorden en sueldos, beneficios o documentación puede traducirse en sanciones importantes, sobre todo ahora que el valor de la UIT se ha incrementado”, agregó Renato Silva.

Una planilla bien gestionada no solo evita sanciones. También reduce el estrés del empleador, mejora la relación con los trabajadores y permite enfocarse en el crecimiento del negocio.

“Prevenir es más sencillo y menos costoso que corregir bajo presión. La tranquilidad del empleador empieza por tener claridad total sobre su planilla”, finalizó el especialista de Alvisoft.