Entre los principales incumplimientos detectados en el sector agrícola figuran la falta de entrega de equipos de protección personal y entrega de bloqueadores para quienes laboran expuestos al sol (foto referencial: AP).
José Carlos Reyes Leyva
José Carlos Reyes Leyva

La Sunafil publicó el pasado 16 de enero un proyecto de nuevo protocolo de fiscalización al sector agrario, en materia de seguridad y salud en el trabajo (resolución de superintendencia N° 013-2026-Sunafil), el cual reemplazará al actual protocolo emitido en el 2021. El proyecto de nuevo protocolo recibirá comentarios durante un plazo de 15 días calendario, tras lo cual la nueva normativa será oficializada.

