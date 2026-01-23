Uno de los principales cambios que trae el nuevo protocolo de fiscalización para el sector agrario es la incorporación de acciones preventivas de orientación y envío de cartas inductivas a los empleadores , como una etapa previa al envío de cartas disuasivas que ya actualmente se viene realizando.

Con ello la Sunafil, para evitar llegar a imponer una multa, busca establecer más canales de diálogo con las empresas y así lograr el cumplimiento de las obligaciones laborales.

“Esto es importante, pues el rol de la Sunafil no debería ser solo multar a las empresas, sino asistir a los empleadores para que puedan adecuar sus políticas internas”, destacó Claudia Tolentino, asociada del área laboral del estudio Dentons.

Cabe anotar que si el empleador no responde a las cartas inductivas y disuasivas, la Sunafil emitirá una orden de inspección. Y de comprobarse algún incumplimiento de una obligación en materia de seguridad y salud en el trabajo, la inspección implicará la imposición de una multa.

Infracciones en el sector agrario

Entre los principales incumplimientos detectados en el sector agrícola figuran la falta de entrega de equipos de protección personal y entrega de bloqueadores para quienes laboran expuestos al sol, refiere Claudia Tolentino.

“También se revisa que las matrices de riesgo contemplen los peligros asociados a la actividad. Por ejemplo, los golpes de calor, los cuales deberían estar entre los riesgos identificados”, agregó la especialista.

Claudia Tolentino refiere que otro de los cambios que trae el nuevo protocolo de Sunafil es profundizar en la labor de inteligencia previa a realizar, usando diversas fuentes de información , para detectar posibles casos de incumplimiento de parte de los empleadores.

Así, además de las fuentes de información internas de la entidad, también se usará información externa de la Planilla Mensual de Pagos (PLAME), el Padrón RUC, el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa), Autoridad Nacional del Agua (ANA), entre otros.

“Antes las fiscalizaciones se iniciaban por denuncias o de oficio, sin que exista un margen amplio de recopilación de información. Ahora se busca profundizar en la inteligencia previa, recopilando y analizando la información”, remarcó Tolentino.

Otro cambio en el protocolo precisa y amplía el alcance de la directiva. El actual protocolo de la Sunafil está dirigido a las empresas del sector agrario. El futuro protocolo precisa que estará dirigido al “ sector agrario y riego, agroexportador y agroindustrial ”.