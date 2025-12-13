El no pago a tiempo del aporte al fondo de pensiones de un trabajador no solo puede implicar multas para las empresas sino también sanciones penales para sus directivos, advirtió el abogado laboralista Brian Ávalos.
El Tribunal de Fiscalización Laboral (TFL) declaró infundado un recurso de revisión interpuesto por una empresa de seguridad y confirmó la multa aplicada por Sunafil, debido a que no abonó a la AFP los aportes retenidos a un trabajador.

