Esto es beneficioso para más de la mitad de los afiliados que hoy pertenecen a este esquema de comisiones. Fuente: Andina
Esto es beneficioso para más de la mitad de los afiliados que hoy pertenecen a este esquema de comisiones. Fuente: Andina
Únete a nuestro canal
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) hoy cuenta con un esquema de cobro de comisiones, por el servicio de administración del portafolio previsional, que aplica sobre el fondo acumulado por el afiliado. Y un grupo menor de aportantes a quienes se les descuenta sobre la remuneración bruta mensual.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.