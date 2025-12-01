Sin embargo, los afiliados han transitado por distintos modelos de comisiones desde que las AFP iniciaron operaciones en Perú, en julio de 1993.

Este esquema empezó con lo que denominó “comisión fija” que, según estadísticas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), osciló entre 0.50% y 1.50% en los primeros años, y alcanzó el 6.5% en los últimos años de vigencia. Esta modalidad de cobro fue eliminada en enero de 1997, cuando se instauró la comisión por flujo que se descontaba del salario del aportante.

Dicho sistema único funcionó para todos los afiliados hasta el 2012, año en que la SBS dispuso el despliegue de un “corredor de reducción”, que implicó una trayectoria de disminución de comisiones por 10 años. Este se aplicó mediante licitaciones para que una de las gestoras se adjudicase la afiliación de los nuevos trabajadores al sistema de pensiones por dos años consecutivos.

Jorge Espada, especialista en el sistema de pensiones, comentó que en esta transición una gran mayoría de afiliados -cerca del 80%- decidió quedarse en la comisión por flujo. Y el 20% restante migró a la comisión por mixta.

Mixta

Así, la retribución de las AFP como una comisión mixta integrada por dos componentes, una comisión porcentual aplicada sobre la remuneración asegurable del afiliado más una comisión sobre el saldo del fondo de pensiones administrado por los nuevos aportes que se generan a partir de la licitación.

Dicho esquema fue una respuesta ante la constante crítica de las elevadas comisiones cobradas por las gestoras de fondos de previsionales. Los aportantes mostraban su molestia ante la idea de que las AFP cobraran una comisión sin importar si el fondo tuviese un desempeño positivo o negativo.

En junio del 2013, el componente de flujo ascendía a 0.47% en Habitat, 1.49% en Profuturo, 1.51% en Prima y 1.55% en Integra. A la par, la comisión sobre el saldo fue de 1.25%, 1.20%, 1.25% y 1.20% respectivamente.

Pasados los 10 años del corredor, en enero del 2023, el componente de flujo bajó a 0.23% en Habitat, 0.28% en Profuturo, 0.18% en Prima y 0% en Integra. Mientras que, la comisión sobre el saldo se ubicó en 1.25%, 1.20%, 1.25% y 0.79%, en cada caso.

En el caso de Habitat, ha contado con una comisión baja comparada con las otras AFP debido a que fue la primera en ingresar bajo es esquema de subastas de afiliados y debió fijar un costo bajo.​

Esto es beneficioso para más de la mitad de los afiliados que hoy pertenecen a este esquema de comisiones, dijo Espada. “Actualmente, solo un pequeño grupo de afiliados sigue en la comisión por flujo (vigente antes de la mixta). Muchos se han ido jubilando y saliendo del esquema de aportantes”, comentó.

Competencia

Desde el 2023, solo rige el esquema de comisiones sobre el saldo acumulado por el afiliado, objetivo buscado por el regulador. Aunque las subastas de afiliación han continuado.

La evolución de las comisiones en adelante dependerá mucho de la competencia en este mercado, comentó Espada.

Con la apertura del sistema a nuevos actores, es posible que los costos por la administración de los fondos continúen bajando, indicó.

