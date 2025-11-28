SBS acelera ingreso de bancos y cajas a gestión de fondos de pensiones. (Fuente: El Peruano)
SBS acelera ingreso de bancos y cajas a gestión de fondos de pensiones. (Fuente: El Peruano)
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Omar Manrique
mailOmar Manrique
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio un paso decisivo en el proceso de incorporación de nuevos participantes al Sistema Privado de Pensiones (SPP), al fijar las condiciones para esos potenciales competidores.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.