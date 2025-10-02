Así, el regulador establece la exigencia prudencial para operar como empresa administradora de fondos de pensiones, tener una clasificación de fortaleza financiera no menor a B+ vigente al momento de presentar la solicitud de ingreso.

Con ello, unas 46 de un total de 59 empresas, podrían participar en el sistema de pensiones al cumplir con dicho requerimiento. En un análisis más detallado, entre los potenciales competidores habría 29 entidades financieras y 17 compañías de seguros.

Este proyecto precisa que podrán ingresar al mercado, los bancos, las financieras, cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC), cajas rurales de ahorro y crédito (CRAC), así como los bancos de inversión y las compañías de seguros.

Con el ingreso de nuevos operadores, se espera también la generación de precios competitivos y, sobre todo, una mejora sustancial de la calidad de los productos y servicios brindados a los afiliados, beneficiarios y pensionistas del sistema de pensiones.

Solvencia

El principal requisito planteado por la SBS es óptimo, en opinión de gerentes del sistema financiero, pues sería un aval de que las potenciales nuevas administradoras cuentan con las espaldas financieras para afrontar eventuales crisis sin inconvenientes.

Los ingresos a las AFP ganaron mayor ritmo en el último quinquenio. (Fuente: SBS, AAFP)

Fijar un umbral de B+ es prudente y adecuado para una gestora, porque si bien se busca promover la competencia en el sistema de pensiones, también se debe garantizar que la empresa tiene fortaleza para repagar sus obligaciones de corto, mediano y largo plazo, señaló a Gestión Víctor Blas, gerente de División de Estrategia y Finanzas en Financiera Confianza.

“Podría decir incluso que (la SBS) ha sido algo flexible al no empezar con una calificación más alta, como A-. Con esto no solo se centra en la banca y seguros, sino que da la oportunidad a más cajas y financieras”, manifestó.

A septiembre, 19 bancos, 4 cajas municipales, 5 financieras y 1 caja rural superan el límite (B+) requerido en el proyecto normativo, según información de la SBS.

Interés

Jorge Solis, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac), respaldó que el regulador demande a los nuevos administradores una solvencia apropiada para gestionar fondos de largo plazo. Además, subrayó el interés de diversas microfinancieras por formar parte de este mercado.

“Las entidades que incursionen en el régimen pensionario deberán tener un patrimonio y contabilidad separada de los fondos, así como ofrecer instrumentos de inversión distintos a los que ya manejamos de intermediación financiera. Tenemos la intención de cumplir con estos requerimientos y vamos a participar”, indicó.

Blas coincide con Solis en mencionar que un grupo muy interesado en incorporarse al sistema previsional son las cajas municipales.

Sostuvo que las entidades ediles no tienen muy diversificadas sus fuentes de financiamiento, por lo que les convendría captar estos recursos de largo plazo.

Asimismo, otro segmento que encuentra atractivo en participar del sistema de pensiones sería el de compañías de seguro. “Las aseguradoras tienen un negocio muy parecido al de las AFP, manejan portafolios de inversión de largo plazo y podrían mostrar más apetito por convertirse en administradoras de fondos previsionales”, anotó.

Las empresas que pretendan convertirse en empresas administradoras deberán solicitar formalmente a la SBS la autorización para incorporar una línea de negocio adicional (LNA), y presentar una documentación técnica que respalde su viabilidad. Una vez recibida la documentación, el regulador contará con un plazo máximo de 40 días hábiles para emitir su pronunciamiento.

Licitación de nuevos afiliados

Si la empresa administradora de fondos decide no ingresar de manera inmediata al mercado previsional, podría hacerlo a través de un proceso de licitación de nuevos afiliados, indica la propuesta de la SBS. Así, el regulador precisa un procedimiento alternativo a fin de garantizar su adecuada participación.

El Sistema Privado de Pensiones (SPP) cuenta con licitaciones de afiliados desde el 2012, procesos que buscan una reducción en las comisiones de las administradoras.

Para los nuevos competidores, la solicitud deberá presentarse a más tardar el 15 de octubre del año en que se realice la licitación. Con la opinión favorable de la SBS, la empresa queda habilitada a participar en el proceso conforme a la normativa aplicable.

El proyecto normativo también contempla medidas para garantizar una adecuada gobernanza corporativa en las nuevas empresas administradoras de fondos, así como estrategias claras para la gestión y tratamiento de potenciales conflictos de interés. La propuesta estará disponible hasta el 16 de octubre para recoger los comentarios.​

